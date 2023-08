Les milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg vont s’affronter dans un combat d’arts martiaux

Le combat se rapproche entre Elon Musk, le patron de Tesla et du réseau X (ex-Twitter) et Mark Zuckerberg, le patron de Meta, propriétaire de Facebook et Instagram. Il pourrait avoir lieu à la fin du mois. Les deux milliardaires veulent s’affronter dans un combat d’arts martiaux mixtes, à Las Vegas. Le match sera retransmis en direct sur la plate-forme X et tous les bénéfices seront reversés à des associations. Pourquoi une telle rivalité ? Les raisons sont tout d'abord économiques.

Les deux milliardaires Elon Musk et Mark Zuckerberg veulent s’affronter dans un combat d’arts martiaux mixtes, à Las Vegas. © Stephen Lam Patrick Fallon Reuters

Mais l'animosité est montée d'un cran avec le lancement de Threads par Meta, un concurrent direct pour le réseau X, ex-Twitter. La plate-forme de Meta reprend les mêmes fonctionnalités que le réseau X et a enregistré plus de 100 millions d'utilisateurs lors des premiers jours de son lancement en juillet. Mais Threads a du mal à imprimer sa marque. Seulement 8 millions de personnes se connectent chaque jour à l'application, si l'on en croit plusieurs études de marché. Elon Musk accuse également le patron de Meta d'avoir enfreint des secrets industriels en embauchant des dizaines d'anciens employés de Twitter. L'IA aussi au menu des désaccords Les deux géants de la tech s'opposent par ailleurs dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Alors qu'Elon Musk ne cesse de demander aux autorités de réguler l'intelligence artificielle, craignant de la voir prendre le contrôle sur l'homme, Mark Zuckerberg juge, lui, ces déclarations irresponsables. L'éventuel combat d'arts martiaux mixtes (MMA) dans une cage entre les deux patrons pourrait avoir lieu le 26 août, selon les deux protagonistes. À lire aussiElon Musk lance xAI, sa nouvelle société autour de l'intelligence artificielle