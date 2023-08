Après des profits records, le secteur du fret maritime vogue-t-il vers un avenir compliqué?

Après des années de profit record en 2021 et 2022, les armateurs se préparent-ils à des années de disette ? Comme l'atteste la chute des exportations chinoises en juillet, le trafic maritime mondial est en berne. Il pourrait baisser de 4% en 2023, selon les prévisions du géant danois Maerk.

Publicité Lire la suite

Ce ralentissement de l'activité économique intervient au moment où les armateurs ont multiplié les commandes de porte-conteneurs. Près de 900 porte-conteneurs sont en construction ou en cours de livraison, soit un tiers environ de la flotte déjà existante. Cette explosion du nombre de navires qui vont entrer en service dans les deux ou trois années à venir aura un impact inévitable pour les armateurs.

En 2008, ils avaient connu une surcapacité du même ordre et avaient mis très longtemps à s'en remettre, se souvient Marc Pauchet, analyste chez Maersk Broker, courtier en fret maritime. « À l'époque, ça avait engendré une décennie où les armateurs de navires porte-conteneurs avaient beaucoup de mal à digérer ces livrets de commandes assez énormes. Ça avait entrainé une très forte pression sur les taux de fret et ça avait également entrainé une très grosse restructuration de l'industrie avec beaucoup d'acquisitions entre armateurs. »

Rallonger les trajets ou démolir de vieux porte-conteneurs

S'ils veulent limiter la chute des taux de fret, les armateurs vont devoir réduire autant que possible l'offre de conteneurs disponibles : cela passera par un ralentissement de la vitesse de navigation, ralentissement déjà observé, et par l'instauration d'escales pour allonger artificiellement les trajets. La solution la plus drastique consisterait à envoyer à la retraite les vieux navires. Mais aucun des plus gros porte-conteneurs n'a plus de 20 ans, leur démolition s'annonce difficilement acceptable sur un plan financier.

À lire aussiAujourd'hui l'économie - Pourquoi la transition énergétique du fret maritime patine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne