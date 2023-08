La France redevient le premier pays exportateur d'électricité d'Europe

Après avoir craint des coupures de courants fin 2022, la France est redevenue le plus grand exportateur d'électricité en Europe. Selon un rapport de la société de conseil EnAppSys, l'Hexagone a vendu plus de 17 térawattheures et demi à ses voisins durant le premier trimestre.

La centrale nucléaire du Bugey, le 24 juillet 2023. © EMMANUEL DUNAND / AFP

La France est loin de la situation énergétique tendue de cet hiver. À la fin de l'année 2022, elle importait plus d'électricité qu'elle n'en exportait. Une première depuis 40 ans. Plusieurs centrales nucléaires étaient alors en maintenance. C'est leur remise en marche graduelle depuis janvier qui a renversé la tendance. Actuellement, la moitié du parc nucléaire français est en service. C'est suffisant pour répondre à la faible demande énergétique durant les mois d'été. Mais ce n'est pas encore un retour à la normale. La production nucléaire reste 10 à 15% en dessous des niveaux de 2021 quand la découverte de problèmes de corrosion avait forcé la mise à l'arrêt de nombreuses centrales. L'Italie et la Grande-Bretagne sont les plus grands acheteurs d'électricité française. Les exportations nettes se sont élevées à plus de 17 térawatt-heure pendant les six premiers mois de l'année. C'est environ la moitié de la consommation électrique mensuelle en France. À lire aussiL'électricité augmente à nouveau ce 1er août en France et pèsera sur les ménages