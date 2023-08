États-Unis: amendes pour les banques BNP Paribas et Société Générale pour des «communications illégales»

Les messageries téléphoniques privées utilisées par les employés coûtent cher à BNP Paribas et à la Société Générale. Les deux banques françaises vont payer chacune 110 millions de dollars aux États-Unis, dans le cadre d'accords avec des autorités de régulation bancaire américaines.

L'autorité américaine de régulation des produits financiers (CFTC) a annoncé mardi 8 août, dans un communiqué, que les deux banques françaises allaient débourser 75 millions de dollars.

La CFTC a expliqué enquêter notamment sur des comportements suspects. Mais l'archivage de certaines communications étant parcellaire, une enquête approfondie a été diligentée et a mis en évidence que des centaines, parfois des milliers d'employés « utilisaient régulièrement des plateformes de communication non autorisées, en toute connaissance et avec la participation de leurs supérieurs ». Selon elle, les établissements ont reconnu des défaillances. Elles vont payer des « pénalités historiquement élevées » et vont modifier leurs pratiques internes pour éviter des « communications illégales non autorisées ».

Les messages cryptés à travers des applications tels que WhatsApp ou iMessage sont interdites pour les banquiers aux États-Unis. Cela dû au fait que les banques sont obligées de conserver toute trace des communications professionnelles de leurs employés. Une réglementation qui n’a pas dû être respectée par certains salariés de BNP Paribas et de la Société Générale.

Plusieurs autres institutions épinglées

« C'est une nouvelle victoire pour tenir les banques responsables pour leurs méthodes de communication envahissantes et non autorisées, comme des SMS privés et dans certains cas l'utilisation de WhatsApp, enfreignant la législation et contrevenant aux exigences de supervision réglementaires », a commenté Christy Goldsmith Romero, membre du conseil de la CFTC, dans un communiqué distinct.

Plusieurs autres institutions financières ont déjà été épinglées par les autorités américaines pour les mêmes motifs. Elles ont écopé d’amendes pour un montant total dépassant les 2,5 milliards de dollars. Pour éviter de telles sanctions, les banques n’hésitent pas à punir leurs salariés, à l’image de Morgan Stanley. La banque américaine a infligé des sanctions financières allant jusqu’à 1 million de dollars aux employés qui ne respectaient pas la législation.

Depuis décembre 2021, le régulateur américain des marchés a infligé pour 1,09 milliard de dollars de pénalités au civil à l'encontre de dix-huit institutions pour des méthodes non autorisées de communication et infraction à la réglementation en matière de conservation de données et de supervision.

(Avec AFP)

