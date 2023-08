La Chine entre en déflation pour la première fois depuis deux ans

Pendant que le monde entier combat l’inflation, la Chine bascule vers la déflation, c’est-à-dire une baisse des prix et des services. En juillet, l'indice des prix à la consommation affiche un repli de 0,3 % sur un an, selon le BNS, le Bureau national des statistiques. Le premier recul depuis début 2021.

Si sur le papier ce phénomène peut sembler une bonne chose pour le pouvoir d'achat, la déflation est une menace pour l'économie. La déflation, c'est un cercle vicieux. Quand les prix baissent, cela incite les consommateurs à reporter leurs achats, dans l’espoir de prix plus bas encore, le mois d'après. Faute de demande, les entreprises sont contraintes de réduire leur production. Elles cessent d'embaucher. Et il est alors difficile de sortir de ce cercle infernal.

La Chine est le premier pays du G20 à annoncer une baisse sur un an des prix à la consommation depuis la publication par le Japon d'un recul en août 2021. La Chine avait connu fin 2020-début 2021 une courte période de déflation, en raison alors de l'effondrement des prix du porc, la viande la plus consommée dans le pays. Cette déflation de juillet est cette fois aussi liée à une basse des prix alimentaires, et notamment le prix du porc avec une chute de 26% en un an.

Des indicateurs dans le rouge

Nombre d'analystes redoutent cette fois une période plus longue, au moment où les principaux moteurs de croissance de la Chine sont grippés et le chômage des jeunes atteint un niveau record à plus de 20%. Les exportations chinoises continuent de chuter, en raison d’une faible demande mondiale : elles ont reculé de 14%. Le secteur immobilier, un moteur de l’économie du pays, est toujours très fragile. De quoi peser sur la reprise. Bon nombre de spécialistes doutent, que Pékin, parvienne à atteindre, cette année, son objectif de croissance de 5%.

