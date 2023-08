France: la relocalisation des entreprises pour booster les investissements industriels

Depuis la pandémie de Covid-19 de nombreux pays, notamment en Europe, cherchent à attirer plus d’usines sur leur sol, dans des secteurs stratégiques comme l’énergie, l'électronique ou la santé. Cette année, ce sont 47 milliards d'euros qui ont été investis dans des relocalisations en France.

Il y a près d’un an, les États-Unis promulguaient leur loi pour la réduction de l’inflation. Parmi les objectifs: réindustrialiser le pays et inciter les entreprises à relocaliser leur production. Sur un an, les investissements industriels ont presque doublé. Alors quelle est l'ampleur des relocalisations dans l'hexagone depuis la crise du Covid-19 ? Difficile d'avoir des chiffres précis. Mais le mois dernier, le cabinet PWC estimait que plus de 47 milliards d'euros ont été investis dans des relocalisations en France jusqu'au mois de mai de cette année.

De son côté, le gouvernement explique que l'État a distribué 850 millions d'euros de subventions pour près de 500 projets de relocalisations, sans compter par exemple les quatre usines de batteries de voitures électriques - en projet ou déjà inaugurée - . Mais pour Nathalie Coutinet, chercheuse à l'université Sorbonne Paris Nord, c'est un bilan en demi-teinte: « Les relocalisations pour le moment sont timides, relativement faibles, mais le signal positif, c'est qu'il y a moins de délocalisations. »

Des difficultés liées aux coûts

Comment expliquer ces difficultés qui persistent ? Pour Anaïs Voy-Gillis, chercheuse à l'IAE de Poitiers certains industriels ont investi récemment à l'étranger et donc ne vont pas revoir tout de suite leur organisation industrielle à l'échelle mondiale. « La question des coûts demeure également: le différentiel de coûts reste très important en produisant en France ou Europe de l'ouest par rapport à l'Asie, notamment pour toutes les activités très intensives en main d'œuvre », explique la chercheuse. La fabrication de vêtements en est un exemple.

Une autre difficulté, selon les deux chercheuses, concerne la concurrence que se font les pays européens pour attirer des investissements sur leur sol, alors qu'en coopérant, l'Europe dépasserait les subventions mises sur la table par les États-Unis par exemple.

L'exemple de la relocation d'une usine Krys en région parisienne

Une usine de verres de lunettes du groupe d'opticiens Krys a relocalisé une partie de sa production récemment. Au total, ce sont près de 16 millions d'euros qui ont été investis pour agrandir l'usine qui permettra de relocaliser à peu près 400 000 verres qui étaient fabriqués en Asie auparavant.

