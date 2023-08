Les dégâts liés aux catastrophes naturelles dans le monde estimés à 120 milliards de dollars au premier semestre

Les pertes engendrées par les catastrophes naturelles ont monté en flèche ces dernières années. Un rapport de Swiss Re, le deuxième réassureur mondial, estime à 120 milliards de dollars les dégâts subis durant le premier semestre 2023. Une augmentation de 45% par rapport à la moyenne des dix dernières années.

C'est le tremblement de terre en Turquie et en Syrie qui a été l'événement le plus catastrophique. En plus des 58 000 vies que le séisme a fauchées, il a provoqué entre 35 et 40 milliards de dollars de pertes, selon la Banque mondiale. Parmi les autres catastrophes notables, il y a les tempêtes et tornades qui ont ravagé les États-Unis et les inondations qui ont frappé l'Italie.

« Les effets du changement climatique peuvent déjà se voir dans certains périls comme les vagues de chaleur, la sécheresse, les inondations et les précipitations extrêmes », souligne Jérôme Jean Haegeli, chef économiste de Swiss Re. Face à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces événements, Swiss Re sonne l'alarme. Selon le géant de la réassurance, il est grand temps d'investir dans l'adaptation aux changements climatiques.

Les pays européens, parmi les pays les moins bien assurés

Les compagnies d'assurance en payent le prix puisque durant la première moitié de l'année, elles ont déboursé 50 milliards de dollars en lien avec des catastrophes naturelles. C'est 50% de plus que la moyenne des dix dernières années.

Les pays européens comptent parmi les moins bien assurés. En Italie, sur les 10 milliards de pertes causées par les inondations, seulement 5% étaient couverts. Un contraste avec les États-Unis où la forte majorité des dégâts ont été remboursés par les compagnies d'assurance.

