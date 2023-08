États-Unis: climat et maladie font s’envoler les cours du jus d’orange

Les cours du jus d'orange aux États-Unis atteignent de nouveaux records historiques. À la Bourse de Chicago, le contrat à terme sur le jus d'orange concentré et congelé pour livraison en septembre évoluait en milieu de semaine au-dessus des 3 dollars la livre, environ 450 grammes. Fin juillet, il avait atteint les 3,20 dollars et le cours pourrait encore un peu grimper.

Getty Images via AFP - JOE RAEDLE

Publicité Lire la suite

La principale raison de cette envolée est le plongeon de la production.Aux États-Unis, elle est annoncée en chute de 25% pour atteindre son plus bas niveau en 56 ans. La quantité de jus d'orange devrait être, elle, carrément réduite de moitié.

Si la récolte est en berne, c'est parce que les vergers de Floride, deuxième producteur mondial de jus d'orange après le Brésil, ont été malmenés. Deux ouragans d'affilée, Ian et Nicole, les ont ravagés fin 2022.

À écouter aussiLe marché du jus d'orange voit rouge

La malédiction du dragon jaune

Les arbres subissent aussi les assauts de la maladie du dragon jaune, ou Huanglongbing (HLB). Les fruits des arbres infectés par un insecte durcissent, verdissent, deviennent âpres et impropres à la consommation. Or, face à ce fléau apparu dans la région il y a plus de quinze ans, « il n'y a rien à faire », résume un analyste.

Le Brésil et le Mexique ne sont pas en mesure de compenser, car la production y est aussi en recul, surtout en raison des conditions climatiques.

Dernier ingrédient du parfait cocktail de l'augmentation des prix : les cours sont vitaminés par un bond de la demande. La soif de jus d'orange s'est accrue avec l'épidémie de Covid-19. Un boom qui commence toutefois à désenfler.

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne