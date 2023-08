France: départ réussi pour la compagnie ferroviaire espagnole Renfe, peu de crainte à avoir à la SNCF

Le transporteur espagnol Renfe, implanté en France depuis un mois, annonce avoir vendu plus de 100 000 billets sur ses lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Marseille, un premier bilan qui est donc positif. Ce nouveau concurrent doit-il inquiéter la SNCF ?

Avec plus de 3 000 billets vendus par jour et un taux d'occupation qui dépasse les 80%, la Renfe a de quoi se féliciter. Mais elle est encore loin de faire trembler le géant français du train.

La compagnie espagnole n'a que deux lignes dans le sud-ouest de la France, des liaisons qui ont été délaissées par la SNCF.

C'est le deuxième opérateur étranger à s'installer en France depuis l'ouverture du marché ferroviaire à la concurrence en 2019,l'autre étant l'Italien Trenitalia. Il offre depuis deux ans une liaison avec Milan, qui vient concurrencer la SNCF sur la plus grande ligne du réseau, entre Paris et Lyon.

De la place pour tous

Mais, selon l'économiste spécialisée dans le ferroviaire Patricia Perennes, la SNCF va parvenir à garder la main : « Si vous regardez dans les pays étrangers qui se sont ouverts à la concurrence, le pays où il y a le plus de concurrence, c'est l'Italie. Et même dans ce pays où il y a beaucoup de concurrence, l'opérateur historique reste largement majoritaire. Donc oui, il va y avoir une ouverture progressive, mais ça donne plutôt l'impression qu'il y a de la place pour tout le monde. Même s’il ne faut pas se voiler la face : si le service est de bonne qualité et les prix moins chers, il y aura tout de même pour la SNCF une petite concurrence, une obligation de faire attention à ses prix, à ses services. Mais ce n'est pas non plus la panique. »

Pour attirer des nouveaux clients, la Renfe multiplie ses offres à bas prix avec des liaisons vers l'Espagne à moins de 30 euros.

