L'IRA, le grand plan climat de Biden qui fait grincer des dents en Europe

Il y a un an, le président américain annonçait le lancement d'un projet pharaonique pour la transition énergétique : l'IRA, l'Inflation Reduction Act, qui veut encourager la production et le développement aux Etats-Unis des énergies propres via des crédits d’impôt accordés aux entreprises et aux ménages. L’IRA a également pour but de favoriser la réindustrialisation du pays, en attirant notamment des entreprises européennes. Et depuis un an, certaines ont en effet franchi l'Atlantique, ce qui fait grincer quelques dents sur le vieux continent.

Des constructeurs européens ont décidé d'investir dans de nouvelles unités de production sur le sol américain. AP - Ben Margot

Lorsque l'IRA a été mis en place il y a un an, le ministre allemand de l'Économie avait eu cette phrase : « L'Inflation Reduction Act ne correspond pas aux règles fixées par l'Organisation mondiale du commerce », ce qui illustre bien l'état d'esprit des dirigeants européens encore aujourd'hui De fait, l'IRA menace l'économie européenne à deux niveaux, en favorisant les voitures électriques sorties d'usines aux États-Unis et en encourageant la délocalisation industrielle grâce à un démarchage agressif des Américains qui proposent des incitations financières intéressantes aux acteurs du secteur. Des constructeurs européens, tels que BMW ou Volkswagen, ont décidé d'investir dans de nouvelles unités de production sur le sol américain. Bruxelles a depuis mis en œuvre son projet de green deal en réaction et chacun se livre à une lutte acharnée pour le marché des énergies vertes à cout de subventions atteignant plusieurs centaines de milliards de dollars côté américain. L'Europe, à défaut de mieux, tente toujours de négocier avec les États-Unis pour limiter l'impact sur sa propre industrie, mais jusque-là ces demandes sont restées lettre morte. À lire aussiUE: la Commission dévoile ses plans pour soutenir l'industrie verte européenne Quelle stratégie derrière l'IRA ? « Un des objectifs de l'Inflation Reduction Act est de pousser les États-Unis à faire quelque chose pour atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés lors des accords de Paris, en 2015, explique l'analyste économique Chad Bown du think tank américain Peterson Institute for International Economics, au micro de Gali Bonin. Alors oui, il y a des enjeux économiques, mais les motivations sont d'abord et avant tout environnementales. C'est un plan pour lutter contre le changement climatique. Alors quand on pose la question : "est-ce que ça va fonctionner ?", on va le savoir dans pas très longtemps. Un autre objectif extrêmement important de l'IRA est de diversifier les chaines de production. Washington a peur de devenir dépendant de la Chine. Et il ne s'agit pas seulement de réindustrialiser les États-Unis, il faut aussi relocaliser les chaînes de production dans des pays qui sont alliés aux Américains. C'est pourquoi il est possible d'avoir accès aux crédits d'impôts prévus par l'IRA non seulement aux États-Unis, mais aussi dans des pays qui ont des traités de libre-échange avec les États-Unis. » Un engouement américain pour l'industrie verte depuis l'entrée en vigueur du programme « L'intérêt que les multinationales portent aujourd'hui à l'industrie verte est inégalée, analyse Aaron Brickman, consultant américain pour la firme de recherche américaine RMI, au micro de Gali Bonin du service économie de RFI. Les États-Unis sont rapidement devenus la destination de choix pour les compagnies qui veulent investir dans les énergies renouvelables et les technologies propres. Par exemple, depuis l'adoption de l'IRA il y a un an, les investissements privés dans le secteur de l'énergie solaire ont dépassé les 100 milliards de dollars. C'est énorme ! Les annonces pour la production de batteries pour voitures électriques ont, elles aussi, explosé. Quand on regarde où ces annonces sont faites, on voit qu'il y a deux grands centres : le Sud-Est et la région des grands lacs, historiquement connue pour son industrie de construction automobile. Il est prévu que la part américaine du marché mondial de production de batteries double d'ici 2030. Ce sera suffisant pour répondre à la demande intérieure. C'est dans seulement 5 ou 6 ans, c'est un changement qui se déroule incroyablement rapidement. »