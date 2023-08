Énergies: le secteur éolien malmené par la conjoncture

Le président américain Joe Biden a défendu cette semaine le bilan de son méga-plan en faveur de la transition énergétique. Cela a fait un an, le 16 août 2023, que l'IRA, l'Inflation Reduction Act, a été signé par le président américain. Un programme à 750 milliards de dollars. Plan dont le locataire de la Maison Blanche est allé vanter les mérites dans une usine qui croule sous les commandes d'éoliennes. Malgré tout l'éolien a rencontré quelques déconvenues, et pas seulement aux États-Unis.

En Europe, le groupe suédois Vattenfall a mis un terme au développement d'un projet au large du Royaume-Uni. L'arrêt du Norfolk Boreas qui devait être l'un des plus grands parcs éoliens offshore du pays a douché les ambitions britanniques dans les renouvelables.

Selon plusieurs médias, Avangrid, une filiale d'Iberdrola, a aussi rompu un accord de vente d'électricité pour un programme éolien au large du Massachussetts. Et BloombergNEF estime à près de 10 gigawatts de projets éoliens offshore en attente d'une renégociation ou d'une annulation des accords d'acquisition aux États-Unis.

En France, en novembre dernier, Shell a renoncé à un projet pilote d'éoliennes flottantes au large de Belle-Île-en-mer.

Une rentabilité compromise

Chaque projet a évidemment ses spécificités et ses difficultés propres, mais une tendance générale se dégage : celle d'une rentabilité affectée par la conjoncture économique. La directrice générale de Vattenfall, Anna Borg, l'a clairement expliqué à l’AFP : « les conditions sont extrêmement difficiles dans le secteur ». En raison d'une « chaîne d'approvisionnement sous pression ». Les projets sont aussi beaucoup plus chers à mettre en œuvre que prévu. Une inflation qui s'explique par plusieurs facteurs : l'augmentation du prix des matières premières, la hausse du coût du transport. Même l'argent est plus cher. La hausse importante des taux d'intérêt - pourtant destinée à limiter l'inflation - renchérit les investissements. En effet, pour la même somme empruntée, il faudra rembourser plus qu'avant.

Un danger qui guette des projets éoliens, pas forcément offshore, en France aussi. Or, selon un avocat spécialisé, il n'est pas possible, en France en tout cas, de renégocier les contrats attribués par appel d'offre au cas par cas. C'est une solution générique qui doit être trouvée.

Des nouveaux projets indexés sur l'inflation des tarifs

Pour autant, cela ne veut pas dire que l'éolien est condamné. « Ce sont des points de vigilance, mais la dynamique est quand même bien là », nuance Alexandre Roesch, délégué général du Syndicat des Énergies Renouvelables. « Quand on voit les derniers chiffres, si on regarde par exemple l'appel d'offres éolien terrestre, le tout dernier appel d'offres qui s'est clôturé il y a quelques semaines, le gouvernement avait appelé 925 mégawatts de projets. Finalement, 1 200 ont été retenus. Donc, la filière est capable de délivrer », met en avant Alexandre Roesch. Et d'expliquer : « En France, les difficultés se portent surtout sur des projets qui avaient été lauréats avant la crise et qui avaient donc sécurisé leur modèle économique sur des fondamentaux qui étaient ceux de l'avant crise. Mais les futurs projets, eux, sont désormais indexés. Les lauréats, lorsqu'ils se sont présentés à l'appel d'offres, ont tenu compte de l'évolution des cours des taux d'intérêt, des cours des matières premières, donc normalement, c'est un phénomène qui est désormais résorbé ».

Alexandre Roesch n'est pas seul à garder confiance en l'éolien. Un fond d'investissement constate aussi une amélioration de la situation et assure qu'elle est « gérable ».

