En Syrie, l’augmentation des salaires ne compensera pas une situation économique désastreuse

Entretien

En Syrie, le président Bachar el-Assad a décrété une hausse de 100% des salaires des fonctionnaires et des retraités dans ce pays usé par 12 ans de guerre et en proie à une inflation galopante. Une mesure bienvenue, mais qui ne compensera pas le manque à gagner, surtout que les subventions sur l'essence vont s'arrêter dans le même temps. L'analyse de Jihad Yazigi, rédacteur en chef du Syria Report, une lettre spécialisée dans l'économie.

RFI : Cette annonce de hausse des salaires des fonctionnaires, c’est une bonne nouvelle alors que les prix ne cessent d’augmenter ?

Jihad Yazigi : Oui, il faut savoir que cette augmentation des salaires était attendue depuis un bout de temps. La dernière fois que les salaires de la fonction publique avaient été augmentés, c'était en décembre 2021. Ça peut paraître peu à l'échelle de la France, mais en Syrie l'inflation a dépassé les 100% en 2020, en 2021. Et en 2022, on n'a pas encore de chiffres, mais elle n’est pas très loin de 100%. Donc les prix augmentent énormément et cette hausse des salaires des fonctionnaires ne fait que rattraper une partie de la perte de pouvoir d'achat de ces trois dernières années et elle ne touche que la fonction publique. Il faut savoir que depuis quelques mois, avec la dévaluation de la livre syrienne, on constate différentes formes de protestation en Syrie qui sont très rares d'habitude dans les zones contrôlées par le régime. On a eu récemment par exemple une influenceuse sur Facebook, elle est pro-régime, qui a protesté contre les conditions économiques et sociales et qui s'est fait arrêter en plein milieu de la nuit. Il y a eu une descente chez elle, elle a filmé en direct. Cela a créé toutes sortes de polémiques.

Ce sont donc les protestations qui ont poussé le régime à augmenter les salaires ?

La population syrienne est vraiment épuisée, le taux de pauvreté est très élevé. Le rapprochement avec les pays arabes n'a pas donné grand-chose. C’est pour ça que tout le monde s'attendait à une augmentation des salaires, parce qu'on sentait que la situation était intenable. Mais il faut savoir que cette augmentation de salaires s’accompagne d'une augmentation des prix des produits pétroliers très significative. Donc une bonne partie de l'impact positif est déjà malheureusement supprimée.

Justement le régime annonce dans le même temps l’arrêt des subventions sur l’essence, est-ce tenable pour la population syrienne ?

Encore plus que l’essence, c’est le mazout ou le diesel qui est à la fois utilisé pour les transports, mais aussi par les familles pour se chauffer. Le timing est ici important. Le prix du mazout a été multiplié par trois […]. Les Syriens ne le ressentent pas en ce moment, car c’est l’été, ils n’ont pas besoin de se chauffer, mais évidemment ça va avoir un impact très négatif sur la population. En fait, le régime a fait passer cette hausse des produits pétroliers en augmentant les salaires. Mais il faut savoir que ça fait de nombreuses années que l'État syrien se désengage de plus en plus de l'économie, que les subventions vis-à-vis de la population, sur les produits de consommation courante, baissent […]. Quelque part le gouvernement essaye d’habituer la population à une fin des subventions.

Quelles sont les raisons profondes de la dégringolade de la livre syrienne, de l’inflation ?

C'est d’abord l'impact de la guerre, la destruction massive de l'infrastructure du pays, de la capacité de production du pays. C'est ensuite la division du pays en différentes zones de contrôle, avec une hausse des coûts de distribution des produits entre les zones. Il y a aussi la fuite des capitaux et de la main-d'œuvre. On parle beaucoup des réfugiés, mais il faut savoir que beaucoup de gens qualifiés quittent le pays […]. Enfin, les investissements n'arrivent pas, personne n'investit en Syrie parce que c'est un pays détruit, qu’il y a de la corruption et parce qu'il y a aussi des sanctions occidentales. Il y a des investisseurs syriens qui théoriquement pourraient rentrer au pays, mais ne le font pas, car le niveau de corruption est important et il y a une accaparation des ressources par le palais présidentiel assez significative. C’est un environnement politique, sécuritaire et économique qui n'encourage pas du tout à l'investissement.

Quelles sont les conséquences pour la population ?

Les conséquences de la chute de la monnaie, c’est l’inflation. Et il y a surtout un grand appauvrissement de la population. À cause de la guerre, le tissu social syrien a été très largement détruit. Les gens doivent se passer de beaucoup de produits, ne plus manger de viande. On n’est pas dans une situation de famine, mais pas loin. L’appauvrissement est compensé en partie par l’aide des agences de l’ONU. Les gens sont épuisés et ils n’ont plus beaucoup d’espoir. Il n'y a pas un Syrien aujourd'hui dont l'ambition n'est pas de quitter son pays. Parce que non seulement la situation est difficile, mais on ne voit pas le bout du tunnel, c'est ça qui est inquiétant.

