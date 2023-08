Le spécialiste des paiements en ligne Adyen chute à la Bourse d'Amsterdam

Le titre d'Adyen a perdu près de 39% à la Bourse d'Amsterdam après que le spécialiste néerlandais des paiements en ligne a annoncé un bénéfice net au premier semestre inférieur aux attentes des analystes.

L'action valait à la clôture de l'AEX 898,40 euros contre 1 472 euros à l'ouverture. Il s'agit selon des médias néerlandais de la plus forte baisse d'un titre à la Bourse d'Amsterdam en plus de 20 ans, se chiffrant à des milliards d'euros de perte de valeur de marché (près de 19 milliards d'euros, selon l'agence de presse néerlandaise ANP).

Adyen a noté un ralentissement perceptible en Amérique du Nord et dans les revenus numériques en raison d'une concurrence accrue sur les prix, a-t-il souligné. Basée à Amsterdam, Adyen offre une plateforme de paiement se connectant directement à Visa, Mastercard et à d'autres méthodes de paiement à de grands clients nationaux et étrangers.

La start-up de service de paiements en ligne avait en 2018 quasiment doublé sa valeur lors de son introduction (au prix de 240 euros) à la Bourse d'Amsterdam. Le bénéfice net au premier semestre s'est élevé à 739,1 millions d'euros, en hausse de 21% sur un an, mais a été inférieur aux attentes des analystes. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a baissé de 10% sur un an, à 320,0 millions d'euros, notamment à cause de l'augmentation des salaires, selon Ayden.

La chute de l'action Adyen a tiré l'indice AEX vers le bas (-2,54% en clôture).

(Avec AFP)

