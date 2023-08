Les États-Unis veut créer un groupe pour régler son différend avec le Mexique sur le maïs OGM

Le Mexique ne veut pas du maïs transgénique américain et le fait savoir depuis des mois dans le cadre de l'accord de libre-échange États-Unis-Canada-Mexique. Mais cette fois-ci, le dossier franchit une étape décisive puisque les États-Unis ont annoncé la création d'un groupe spécial pour régler ce contentieux. La décision de celui-ci dans les prochains mois sera définitive.

Publicité Lire la suite

Les sujets de discorde entre les pays nord-américains se sont multipliés depuis l'entrée en vigueur de ce traité, en juillet 2020, mais le maïs en est l'exemple le plus frappant. La querelle couvait depuis des années, elle est maintenant ouvertement déclarée avec à la clé la perspective d’une guerre commerciale entre le Mexique et les États-Unis. Le maïs pèse lourd dans la balance commerciale entre les deux pays.

Le Mexique est en effet le deuxième acheteur mondial de la céréale et en importe beaucoup des États-Unis, où le maïs est essentiellement génétiquement modifié. Et c'est là que le Mexique veut mettre un coup d'arrêt et restreindre dès 2024 les importations de maïs transgénique, ainsi que l'usage du glyphosate au nom de la défense d'un « maïs indigène » et de la souveraineté alimentaire du pays, dont l'alimentation est en grande partie basée sur la céréale.

Un accord affaibli

Pour Washington, la décision mexicaine est une violation de l'accord de libre-échange. Ce traité entre le Mexique, les États-Unis et le Canada avait été renégocié après l'élection de l'ancien président américain Donald Trump, qui jugeait qu'il n'était pas suffisamment intéressant pour les États-Unis. Mais la rapidité des négociations a finalement affaibli le cadre juridique, entraînant des tensions non seulement sur le maïs transgénique, mais aussi sur les produits laitiers ou encore l'industrie automobile.

À écouter aussiAu Mexique l’accord de libre-échange passé avec les États-Unis profite aux salariés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne