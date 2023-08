Birmanie: H&M promet de se retirer progressivement du pays

Ce sera un retrait « progressif » de Birmanie. C'est l'annonce de la marque d'habillement H&M épinglée cette semaine dans le rapport d'une ONG britannique. Celle-ci dénonce des dizaines de violations des droits des travailleurs de l'habillement dans le pays. Le géant suédois promet donc de cesser ses activités en Birmanie.

Publicité Lire la suite

La marque suédoise H&M se montre soucieuse pour son image. Ce n'est pas la première fois que des allégations de violations des droits des travailleurs sont recensés en Birmanie mais l'ONG Centre de ressources sur les entreprises et les droits de l'homme a relevé 156 cas problématiques entre février 2022 et 2023 dont vingt directement liés à des usines de vêtements qui approvisionnent H&M. Un chiffre en nette augmentation selon l'ONG.

Réagir

La marque suédoise a donc décidé de réagir. Expliquant qu'il est devenu de plus en plus difficile de mener ses activités conformément à ses normes, elle assure que les vingt cas présumés font l'objet d'un suivi. Le rapport pointe dans sa globalité des vols de salaires, des licenciements abusifs, des rythmes de travail inhumains. H&M est le deuxième plus grand détaillant de mode au monde. mais ce n'est pas le premier à annoncer quitter la Birmanie.

Commandes stoppées

Régulièrement accusées de profiter de la détérioration des droits des travailleurs birmans, certaines enseignes comme l'irlandaise Primark, la britannique Marks and Spencer ou plus récemment la maison mère espagnole de Zara ont annoncé l'arrêt des commandes avec leurs fournisseurs en Birmanie.

À lire aussiBirmanie: un rapport de l'ONU dénonce une «augmentation spectaculaire» des crimes de guerre

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne