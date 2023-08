Aux États-Unis, amende pour un complot d'entente illégale sur les prix de médicaments

Teva, le géant israélien de l'industrie pharmaceutique, va verser 225 millions de dollars en pénalité pour avoir gonflé le prix de certains médicaments. Dans la même affaire, le groupe indien Glenmark va payer 30 millions de dollars. En échange, Washington suspend les poursuites en cours contre les deux compagnies. C'est le dernier acte d'une longue procédure judiciaire, qui a débuté en 2019.

Le géant israélien de l'industrie pharmaceutique Teva va payer plus de 225 millions de dollars aux États-Unis en échange de la suspension des poursuites pour entente illégale sur les prix de médicaments.

Publicité Lire la suite

Durant les années 2010, une douzaine de grandes compagnies pharmaceutiques ont fait payer aux patients américains des médicaments jusqu'à dix fois le prix du marché, selon les procureurs.

Les groupes se coordonnaient pour fixer les prix, truquer des appels d'offre ou se partager des parts de marché. Des pratiques concurrentielles déloyales et strictement interdites aux États-Unis. Sept compagnies ont avoué avoir pris part à ce complot.

Plus de 680 millions de dollars ont été imposés en pénalité depuis le début des poursuites en 2019.

En plus de leurs amendes respectives, Teva et Glenmark vont devoir céder leur production de Pravastatine, un traitement anticholestérol très populaire. En 2013 seulement, ils ont multiplié par six le prix de ce médicament.

Teva doit également faire un don de médicaments d'une valeur de 50 millions de dollars à des organisations humanitaires aux États-Unis.

Dans un communiqué, l'entreprise israélienne affirme avoir mis en place des contrôles afin d'éviter ce genre d'activité et s'engage à mener ses affaires avec intégrité et équité.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne