Le groupe chinois Huawei défie les sanctions américaines sur les semi-conducteurs

Le géant chinois des télécoms Huawei est sur liste noire aux États-Unis : il n'a le droit d'acheter aucun composant américain, en particulier des puces électroniques, indispensables pourtant à la fabrication des téléphones. Alors qu'il y a deux semaines à peine, les sanctions américaines se sont encore intensifiées sur les semi-conducteurs, Huawei a trouvé le moyen de contourner les sanctions.

Pour échapper aux sanctions qui la visent nommément, Huawei a fait appel à des sous-traitants secrets, autrement dit des entreprises qui achètent des puces et des composants électroniques à l'étranger, pour le compte d'Huawei, mais sans révéler leurs liens avec la firme.

Des usines secrètes de semi-conducteurs

Ces puces entrent ensuite dans la fabrication de téléphones, de tablettes, ou encore de caméras de surveillance du groupe Huawei. Au moins deux usines ont été ainsi rachetées discrètement par la firme, d'après l'agence Bloomberg et le journal japonais Nikkei. Plusieurs autres sont en construction.

En pleine période de tensions géopolitiques et de concurrence économique accrue entre les États-Unis et la Chine, Washington a multiplié les sanctions contre Pékin dans le domaine des semi-conducteurs et des puces électroniques, en particulier depuis l'an dernier.

Des composants cruciaux dans la course à l'innovation

Des puces aujourd'hui fabriquées en grande partie à Taïwan ou aux États-Unis, notamment les processeurs nouvelle génération, très puissants et indispensables au développement de l'intelligence artificielle générative.

Pékin et les entreprises chinoises investissent ainsi des dizaines de milliards de yuans pour développer leurs propres puces, et ainsi diminuer leur vulnérabilité face aux sanctions américaines.

