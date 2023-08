Les Brics accueillent six nouveaux pays membres

L'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis rejoignent, à compter du 1er janvier 2024, le groupe des pays émergents, a annoncé ce jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa durant le 15e sommet des Brics qui se tient actuellement à Johannesburg.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, le président chinois Xi Jinping, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Premier ministre indien Narendra Modi et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov (à droite) assistent au sommet des BRICS 2023 à Sandton Convention Center de Johannesburg, le 24 août 2023.

Avec notre correspondante à Johannesburg, Claire Bargelès

C’est un jour historique en Afrique du Sud : les leaders des cinq pays des Brics – Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud – ont tenu un point presse au centre de conférence de Johannesburg, pour faire le bilan de leurs délibérations, après trois jours de sommet.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa vient de l’annoncer : ce sont au total six pays qui ont été acceptés dans ce club jusqu’à présent fermé, dont deux du continent africain. L’Égypte et l’Éthiopie font leur entrée avec l’Argentine, l’Iran, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. « Avec ce sommet, les Brics entament un nouveau chapitre », s'est félicité Cyril Ramaphosa.

Leur adhésion prendra effet au 1er janvier 2024

Les Brics, qui vont devoir se trouver un autre nom, ont donc réussi à trouver un terrain d’entente, autour des critères d’entrée et des candidats à accepter, puisque le choix a dû se faire à l’unanimité.

Cette décision historique va certainement transformer la dynamique au sein du groupe, avec des pays aussi variés en termes d’économies et d’affinités politiques.

Cette décision est « un grand plaisir » pour le président brésilien Lula et a été accueillie comme une preuve du renforcement d’un monde « multipolaire » pour le Premier ministre indien Narendra Modi. Le président russe Vladimir Poutine ainsi que Xi Jinping ont envoyé leurs félicitations aux nouveaux membres.

Réactions enthousiastes des pays concernés

Pour la diplomatie iranienne, l'adhésion de l'Iran est un « succès stratégique pour la politique étrangère », a écrit sur X (ex-Twitter) le conseiller politique du président Ebrahim Raïssi. L'Éthiopie salue un « moment fort » pour le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. « L'Éthiopie se tient prête à coopérer avec tous pour un ordre mondial inclusif et prospère », a ajouté son Premier ministre Abiy Ahmed.

