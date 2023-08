Jeux vidéo: «Baldur's Gate 3», le succès inattendu de l'été

Succès critique et commercial, Baldur's Gate 3 s'est déjà vendu à 5 millions d'exemplaires sur PC, avant même sa sortie sur console, prévue en septembre. Une prouesse inattendue.

Baldur's Gate 3 arrive 25 ans après le premier opus, 23 ans après le dernier épisode en date et que ce jeu de rôle à l'ancienne dans l'univers de Donjons et Dragons, l'ancêtre du jeu de rôle médiéval-fantastique, s'attaque à un genre tombé un peu en désuétude. Mais le petit studio belge Larian a réussi à donner vie à une fresque épique à l'ambition folle, une histoire aux multiples ramifications, des personnages hauts en couleurs bénéficiant de dizaines d'heures de dialogues et de cinématiques.

Un miracle pour ce studio complètement indépendant, qui a pris des risques financiers immenses : à la fin des 6 ans de développement, ils sont 450 employés répartis dans 6 pays, ce qui permet au travail de se poursuivre 24h sur 24. Un travail de titan parfois interrompu brutalement : par la pandémie et surtout l'invasion russe de l'Ukraine qui force le studio à évacuer en urgence son studio de Saint-Petersbourg, comme l'expliquait dans Silence On Joue, podcast de Libération, Swen Vincke, le patron de Larian.

« On a délocalisé presque tout le monde qui était dans le studio. Les équipes russes, mais on avait aussi pas mal de [personnes] ukrainiennes dans notre équipe ; des gens qui ont pris des risques pour s'échapper à ce moment-là », souligne Swen Vincke. « Ils sont tous jeunes dans notre équipe alors, ils devaient tous rejoindre l'armée. Alors c'était important de partir. »

Baldur's Gate 3 s'annonce comme un des succès majeurs de l'année. Mais le pari il sera difficile à reproduire.

