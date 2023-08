Temu, l'application de commerce en ligne, au sommet des téléchargements en Occident

Temu, c’est l'application la plus téléchargée en Occident, et elle n'a même pas encore un an. Star montante de la vente en ligne, elle permet d'acheter des produits à très bas prix. Cette application chinoise, lancé à Boston en septembre 2022, rivalise avec Amazon, Shein ou encore Ali Express, ses prix cassés et son marketing aggressif l'ont propulsée au sommet des téléchargements.

Edéa et Emma ne comptent plus le nombre d'applications de commerce en ligne dans leur téléphone. Depuis l'arrivée de Temu, les deux jeunes filles ne s'en passent plus: « Il faut aller sur l'application et après, c'est comme Shein, il y a plein de catégories: produits d’entretien, jouets, vêtements etc », explique Emma.

Le tout à des prix ridiculement bas, sans compter les codes promos de Temu, que les utilisateurs chassent sur les réseaux sociaux: « On va sur TikTok, et on obtient un code. Puis, en le mettant dans l’application, on obtient des promotions. Parfois, il y a des cadeaux offerts ou tout est à 1 euro. Par exemple, ma dernière commande était à 98 euros, mais j'ai eu une réduction de 54 euros », raconte Edéa.

Une démarche qui « va à l'encontre de toute sobriété »

Cette filiale du géant chinois Pinduoduo a pris la tête des téléchargements à coups de publicités et de promotions massives sur internet et sur les jeux de téléphone. Une méthode décriée par Manon Richert, de Zero Waste France: « C'est un acteur de plus qui se présente sur le marché avec une publicité très agressive, et dont la démarche va à l'encontre de toute sobriété, qui est pourtant nécessaire face à l'urgence environnementale qu'on connaît aujourd'hui. Il y a une pétition en ce moment, qui demande l'interdiction de Shein. On pourrait tout à fait imaginer que cette interdiction puisse être demandée aussi pour une application comme Temu. »

L'organisme évoque la possibilité de demander l'interdiction de ce genre d'application au moment où Temu enregistre 30 millions de téléchargements par mois.

