Allemagne: clap de fin pour la Gamescom 2023, grand-messe européenne du jeu vidéo

La Gamescom 2023 s'est terminé ce dimanche 27 août à Cologne en Allemagne, après quatre jours de festival. Présentée comme le plus « grand évènement en public du jeu vidéo », la Gamescom, qui fête cette année ses 15 ans, est l'un des trois temps forts d'une industrie de plus en plus prospère et désormais estimé à 200 milliards de dollars.

Des visiteurs de la Gamescom jouent à Tekken 8, le 24 août 2023, à Cologne, en Allemagne. © INA FASSBENDER / AFP

C'est Geoff Keighley qui ouvre le bal. L'ancien journaliste canadien qui n'a jamais eu peur du mélange des genres s'est peu à peu imposé comme le monsieur loyal du jeu vidéo. Avec lui tout est génial et « amazing ». Les grands du secteur viennent donc en confiance dans ses shows présenter leurs dernières productions, comme Bethesda qui s'apprête à sortir Starfield. Il y a 25 ans que le studio américain dont les vaches à lait s'appellent Fallout et Skyrim n'avait pas proposé une nouvelle franchise, surtout ce space opera est sa première grosse sortie depuis son rachat par Microsoft en 2020 pour plus de 7 milliards de dollars. Jusqu'à la bande-annonce, ce jeu aura fait l'événement dans les travées du rendez-vous allemand comme sur les réseaux sociaux. Le trailer de #Starfield en live était juste… affolant. ✨#OpeningNightLive #Gamescom pic.twitter.com/IT7hPMHZ6l — Chris' Klippel #Gamescom (@Chris_Klippel) August 22, 2023 Mais la Gamescom, qui a accueilli cette année 320 000 visiteurs venus 100 pays, selon les organisateurs, c'est aussi et surtout un espace de rencontre entre les développeurs et leur public. Nintendo, Ubisoft, XBox, Netflix, qui tente une percée dans le jeu vidéo, y ont tous leurs stands. On y trouve aussi et surtout des milliers de petits développeurs indépendants venus faire découvrir leurs jeux et tenter de séduire un éditeur. Plus d'un millier de studios présents, beaucoup d'Européen, c'est logique, des Américains, des Brésiliens, quelques studios chinois et coréens, mais seulement 4 viennent d'Afrique : comme ces Sud-Africains et leur jeu mettant en scène un batteur d'un groupe de metal tentant d'échapper aux enfers. La Gamescom, c'est terminé, le prochain rendez-vous pour le jeu vidéo aura lieu en décembre : les Games Award, de Geoff Keighley encore lui. À lire aussiEn Chine, l'IA pour aider les plateformes de jeux vidéo à restreindre l'accès aux mineurs