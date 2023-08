Côte d'Ivoire: début d'exploitation du méga-champ gazier «Baleine»

Les sociétés ENI et Petroci ont démarré, dimanche 27 août 2023, l’exploitation d’un important gisement de pétrole brut et de gaz naturel, au large d’Assinie, dans le sud-ouest du pays. La Côte d’Ivoire espère, à travers cette exploitation d’hydrocarbures, renforcer sa production d’électricité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Les ressources de ce gisement dénommé « Baleine » sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Ce gisement est mis en valeur par la société pétrolière italienne ENI et par une entreprise ivoirienne, Petroci Holding.

Ces deux sociétés utilisent une « unité flottante de production, de stockage et de déchargement […] capable de traiter 15 000 barils de pétrole par jour et 25 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel », indique un communiqué du ministère du Pétrole et de l’Énergie. Des capacités qui devraient doubler d'ici à la fin de l’année 2024, ajoute ce texte.

Une autonomie énergétique pour le pays

Concrètement, cette exploitation du gaz naturel devrait permettre, d’ici environ deux mois, « d’accroître la production en électricité, afin de réduire le prix du courant », indique un expert de la société ENI. L’enjeu, c’est aussi de renforcer l’autonomie énergétique du pays, explique un économiste : ce gaz naturel pourrait, à terme, approvisionner les centrales thermiques du pays. Car à ce jour, les barrages hydro-électriques sont soumis aux aléas climatiques. Pour compenser leur production, l’État importe du gaz liquéfié, une opération qui s’avère coûteuse.

Enfin, l’entrée en production de ce gisement d’hydrocarbures devrait constituer un apport en devises qui pourrait avoir un impact sur les finances publiques et permettre de rembourser la dette publique, ajoute un spécialiste. À ce jour, il s’agit de la plus importante découverte d’hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien.

À lire aussiEn Côte d’Ivoire, l’exploitation des réserves d'hydrocarbures ne fait pas l'unanimité

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne