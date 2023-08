UE: chute de la proportion d’électricité produite à partir d’énergie fossile

La proportion d’électricité produite à partir d’énergie fossile est tombée à 33% dans l’Union européenne entre janvier et juin 2023 par rapport à l’an dernier. Il s’agit de la part la plus faible jamais enregistrée. C’est ce qui ressort d’un rapport publié ce mercredi 30 août par Ember, un groupe de réflexion dédié au climat et à l’énergie. C’est lié à la croissance des énergies renouvelables et à la baisse de la demande.

Un parc éolien en France. (Image d'illustration) AFP /Georges Gobet

Par : RFI Suivre

C'est surtout le charbon qui a reculé de 23%, le gaz a régressé seulement de 13%. Selon le rapport, le gaz est devenu trop cher et le charbon est un combustible très polluant. Même si la crise énergétique, liée à la guerre en Ukraine, a encouragé le retour du charbon, l'Union européenne (UE) essaie progressivement de limiter son recours en raison de son coût environnemental. C'est aujourd'hui la principale source d'émissions de CO2 sur la planète. Progression En face, les énergies renouvelables ont progressé. Elles dépassent désormais les énergies fossiles, avec 36% de l'électricité produite en Europe, dont 27% pour le solaire et l'éolien. Le rapport met en avant l'importance du développement des renouvelables pour parvenir à la transition énergétique. Enfin, il rappelle que la production du nucléaire devrait se rétablir, après avoir été en berne début 2023, en raison d'une forte indisponibilité du parc nucléaire français, le premier d'Europe. À lire aussiLa Norvège inaugure le plus grand champ d'éoliennes flottantes au monde