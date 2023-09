Chine: le promoteur immobilier Country Garden évite le défaut de paiement mais reste en grand danger

Un accord a été trouvé in extremis pour éviter un défaut de paiement à Country Garden, l'un des plus importants promoteurs immobiliers de Chine. Ses créanciers se sont entendus, vendredi 1er septembre, lors d'un vote crucial, pour rééchelonner sa dette colossale, estimée fin 2022 à 1 430 milliards de yuans, soit 180 milliards d'euros. L'enjeu était d'éviter à Country Garden un défaut de paiement, et donc, une faillite qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie chinoise.

Country Garden n'arrive plus à rembourser ses emprunts. En milieu de semaine, le promoteur immobilier a lancé l'alerte : après avoir enregistré des pertes records, il n'excluait pas un défaut de paiement. Ses créanciers se sont donc réunis le 1er septembre. Et selon l'agence Bloomberg, ils ont décidé de reporter cette échéance de remboursement à 2026, un délai censé permettre au groupe de se remettre financièrement. Mais Country Garden n'est pas totalement tiré d'affaire. Le promoteur fait face à une autre échéance : il a jusqu'au mardi 5 septembre pour rembourser deux taux d'intérêts totalisant 22,5 millions de dollars sur des emprunts, une somme qu'il avait déjà été incapable de rembourser début août. Comment le groupe en est-il arrivé là ? Selon Country Garden, 96% de ses rentrées d'argent proviennent de la vente de biens immobiliers. Problème : le marché immobilier chinois est déprimé. Les prix sont à la baisse, le tout sur fond de ralentissement économique, d'incertitudes et de chômage élevé chez les jeunes. On entre dans une spirale très négative d'anticipations autoréalisatrices : les gens anticipent que le marché immobilier va baisser, n'achètent plus, donc la demande diminue et le marché baisse. C'est ce qui illustre les difficultés de Country Garden 01:01 Chine: Philippe Aguignier décrypte la crise de l'immobilier qui fait vaciller l'empire Country Garden Clémentine Pawlotsky En Chine, le secteur immobilier a longtemps représenté près d'un quart du produit intérieur brut. Une faillite de Country Garden pourrait donc avoir des conséquences catastrophiques pour le système financier, avec de nombreux logements inachevés, des fournisseurs non payés et des dizaines de milliers de Chinois qui risquent de ne pas pourvoir récupérer leur argent.