Accord céréalier: à Sotchi, Erdogan promet une annonce «très importante», Poutine «ouvert» aux discussions

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis à son arrivée à Sotchi (Russie) ce lundi, de faire une annonce «très importante» sur l'exportation des céréales ukrainiennes à l'issue de sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le président russe s'est déclaré «ouvert à des discussions».

Publicité Lire la suite

« Je crois que le message que nous transmettrons lors de la conférence de presse qui suivra notre entretien sera très important pour le monde, en particulier pour les pays africains en développement », a déclaré le président turc.

Le président russe Vladimir Poutine s'est, lui, dit « ouvert à des discussions » lundi avec M. Erdogan sur l'accord permettant l'exportation via la mer Noire des céréales ukrainiennes, dont Moscou a claqué la porte en juillet et qu'Ankara tente depuis de ressusciter. La Russie affirme que l'envoi sur le marché international de ses propres produits agricoles et engrais est entravé par les sanctions occidentales.

Le chef de l'Etat turc, accompagné à Sotchi par ses ministres des Affaires étrangères, de la Défense, des Finances et de l'Energie, espère faire de ces échanges sur l'exportation des céréales ukrainiennes un tremplin en vue de négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou.

Recep Tayyip Erdogan sait que le moment n’est pas idéal pour relancer ce dossier. Les troupes russes faisant face à la contre-offensive de Kiev qui semble s’accélérer ces derniers jours, pendant que Moscou multiplie les bombardements contre des infrastructures portuaires ukrainiennes d’où partent les navires chargés de transporter les céréales. Mais le président turc est convaincu qu'il n’y a pas d’alternative viable à cet accord, rappelait notre correspondant à Istanbul, Anne Andlauer En clair : il faut s’entendre avec Moscou pour que les livraisons de céréales ukrainiennes via la mer Noire reprennent de la façon la plus sûre et la moins coûteuse possible.

À lire aussiL'objectif compliqué de Recep Tayyip Erdogan en déplacement en Russie

Le président turc compte bien sur sa relation particulière avec Vladimir Poutine, malgré quelques tensions ces derniers mois, pour trouver un terrain d’entente afin de remettre sur pied l’accord sur les exportations de céréales.

À lire aussiTurquie: entre Russie, Ukraine et Otan, le jeu d'équilibre de Recep Tayyip Erdogan

Un accord indispensable pour éviter une crise alimentaire mondiale. Moscou répète depuis des mois que les pays occidentaux doivent respecter leurs promesses vis-à-vis de la Russie pour relancer cet accord, ce que Recep Tayyip Erdogan a rappelé début août.

Selon Vladimir Poutine, il serait question notamment du retrait des approvisionnements en céréales russes des restrictions liées aux sanctions, de l'élimination des barrières pour les banques et institutions financières russes assurant ces approvisionnements, ainsi que la reprise des importations en pièces détachées pour les machines agricoles russes.

Des demandes qui équivalent à la levée d’une partie des sanctions mises en place au début de l’offensive russe en Ukraine. Des demandes que les pays alliés à Kiev ne semblent pas envisager, à moins que Recep Tayyip Erdogan se montre très convainquant lors du sommet du G20 qui se tiendra dans moins d’une semaine.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne