Retraites en France: les syndicats veulent profiter des milliards d'excédent de l'Agirc-Arrco

C’est ce mardi 5 septembre que commencent les négociations entre les syndicats et le patronat pour définir les nouvelles règles du régime complémentaire de retraite des salariés du privé, l’Agirc-Arrco. Elles s’appliqueront dès le 1er novembre pour les quatre années à venir. Ces négociations démarrent dans un contexte dans lequel les comptes d’Agirc-Arrco sont florissants.

Avec le démarrage des négociations pour définir les nouvelles règles du régime complémentaire de retraite des salariés du privé – l’Agirc-Arrco – les syndicats ont l'espoir d'obtenir de belles avancées pour les retraités. En effet, le régime a les caisses bien pleines. En 2022, il a dégagé plus de 5 milliards d'euros de bénéfices. Et ses réserves s’élèvent actuellement à 68 milliards. Des caisses pleines qui vont le rester durablement grâce au recul de l’âge légal de départ à la retraite, de 62 à 64 ans.

Les syndicats souhaitent que ce pactole profite aux travailleurs et aux retraités, par le biais de revalorisations, qui compensent l’inflation. Une autre piste envisagée est celle de la suppression du dispositif bonus-malus, créé en 2019, qui incite les assurés à rester en activité plus longtemps.

Participation à l'augmentation des petites pensions ?

Enfin, l'Agirc-Arrco pourrait être amené à participer au financement de l’augmentation des petites pensions, prévue par la réforme des retraites. C’est le souhait de l’exécutif, mais pas des syndicats. Pour Force Ouvrière (FO), c’est au gouvernement de financer cette mesure sur les petites pensions. Du côté de la CFDT et de la CFTC, on estime que le sujet n’est pas à l’ordre du jour. Ce régime verse chaque année plus de 87 milliards d'euros de pensions à 13 millions de retraités.

