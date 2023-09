Jeux vidéo: «Starfield», dernier né de l’empire Microsoft

Ce mercredi 6 septembre sort l'un des jeux vidéo les plus attendus de l'année : Starfield. Première sortie majeure du studio américain Bethesda depuis son rachat en 2020 par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars. Pour la première fois aussi, un jeu Bethesda ne sera pas disponible sur les consoles PlayStation de Sony.

Starfield se présente comme un space opera dont le joueur est le héros. Un immense bac à sable interstellaire où la promesse est de pouvoir tout faire. C’est aussi le symbole d’une industrie de plus en plus oligopolistique. Lorsque Microsoft s’est offert Zenimax Media, la maison mère de Bethesda, pour plus de 7 milliards de dollars (payés « cash »), l’acquisition faisait office de record dans l’industrie.

À l’époque, Zenimax multipliait les accords avec Sony pour proposer des sorties de jeux exclusives sur PlayStation. Et comme l’a expliqué, Phil Spencer, le charismatique patron de Xbox (la branche jeu vidéo de Microsoft), le groupe avait peur de se retrouver sur la touche. D'où la décision de sortir le chéquier.

Un investissement qui n’a rien d’anecdotique : Skyrim, le plus grand succès de Bethesda à ce jour, sorti en 2011, s'est vendu sous ses diverses versions à plus de 60 millions d'exemplaires. Il figure en bonne place dans le top 10 des plus grosses ventes de l'histoire du jeu vidéo. Or, Bethesda dans sa communication ne cesse de parler de Starfield comme d'un « Skyrim dans l'espace » et on comprend pourquoi Microsoft a voulu éviter à tout prix que le jeu ne devienne une exclusivité PlayStation.

Acquisition record

C’est finalement l'inverse qui s'est produit. Sur console, Starfield n’est aujourd’hui disponible que sur la plateforme du groupe fondé par Bill Gates. Une stratégie qui inquiète les autorités de la concurrence, d’autant que depuis une dizaine d’années, Microsoft s’est lancé dans une série d’acquisitions de studios de plus ou moins grande taille. Le point d’orgue l’an dernier fut l’annonce du rachat d'Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars, quasiment dix fois la somme dépensée pour racheter Bethesda trois ans plus tôt. Record absolu dans l'industrie.

La puissante FTC, l'autorité de la concurrence américaine, a tenté de l’empêcher. Il faut dire qu’en rachetant Activision, Microsoft met la main sur Call of Duty, l’une des licences les plus lucratives d’un secteur qui dépasse désormais en valeur l’industrie musicale, l’édition et les sports nord-américains réunis. Invariablement, entre l’automne et l’hiver sort un nouvel épisode de cette série de jeux de tir à la première personne souvent décriée pour servir de propagande peu subtile à l’armée américaine. Et invariablement, tous les ans, il s’en vend des millions. Activision en a écoulé 450 millions d’exemplaires au total, et Call of Duty est devenu un produit d’appel pour les consoles.

« Le capitalisme sans concurrence, c’est de l’exploitation »

Sous la pression de Washington, Londres et Bruxelles, mais aussi de ses concurrents, Microsoft a donc été obligé de montrer patte blanche et s’est engagé à sortir les futures versions du jeu sur les différentes plateformes pendant au moins dix ans. Le groupe a obtenu gain de cause, mi-juillet la justice américaine a débouté la FTC et donné son feu vert à la fusion. Les autorités européennes avaient déjà donné leur accord et Londres et Microsoft sont entrés en négociation pour trouver un compromis.

Cette décision ne fait pas les affaires de l’administration Biden qui s’était engagée dès le début de son mandat à lutter contre l’hyper-concentration des entreprises et qui est persuadée que cela contribue à l’inflation. « Le phénomène coûte chaque année près de 5 000 dollars au consommateur américain », a estimé le président américain quelques jours après la décision de la cour dans l’affaire Activision.

Joe Biden a annoncé le durcissement des règles sur les fusions et acquisitions : « Le capitalisme sans concurrence, c’est de l’exploitation. » Le phénomène n’est pas nouveau et il est bien documenté. Des chercheurs ont fait le calcul : tous secteurs confondus, les 1 % des plus grandes entreprises contrôlent 97 % des actifs. En 1940, c’était moins de 75 %.

