24h Motos: légère avance pour Honda après un départ mouvementé

Le Mans (AFP) – La Honda aux mains des pilotes Josh Hook, Mike Di Meglio et Gino Rea de l'écurie TSR France occupe, de peu, la tête de la 45 édition des 24h Motos sur le circuit Bugatti du Mans, quatre heures après le départ donné samedi.

La machine du constructeur japonais, victorieuse en 2020, a réalisé plus de 130 boucles et devance d'un tour la Yamaha du Yart, en pole sur la grille et la Suzuki du SERT, tenante du titre au Mans et championne du monde d'endurance moto 2021.

Sous le soleil sarthois, la Honda N.5 a pu se frayer une place en tête à la faveur des déboires de ses concurrentes: départ complètement raté pour l'écurie autrichienne du Yart et panne d'essence pour la Suzuki N.1, ramenée dans son stand en courant par le pilote français Sylvain Guintoli.

La première moto en catégorie Superstock est la Yamaha N.18, à trois tours du leader.

Cinquante deux motos réparties en deux catégories, les Endurance World Cup ou "EWC", motos largement améliorées et très onéreuses et les Superstock ou "SST", des machines plus proches des motos de série, ont pris le départ de cette édition qui accueille environ 50.000 spectateurs, de retour après deux éditions qui se sont déroulées à huis clos en raison de la crise sanitaire.

52 pilotes prennent le départ de la 45e édition des 24h Motos, le 16 avril 2022 sur le Circuit Bugatti du Mans JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Le départ donné par le nageur français cinq fois champion du monde Camille Lacourt, avait été marqué par un accident entre les motos 96 (Yamaha/EWC) et 74 (BMW/SST) et l'intervention immédiate de la voiture de sécurité pour neutraliser les positions.

Après le choc, la moto 96 de l'écurie Moto Ain a été contrainte à l'abandon et son pilote britannique Bradley Smith, venu des Grand Prix moto et dont l'état de sucite pas d'inquiétude, a été transféré dans un hopital du Mans pour passer des examens complémentaires.

Le pilote britannique Bradley Smith est évacué sur une civière, après un accident entre sa Yamaha et une BMW, au départ des 24h Moto, le 16 avril 2022 sur le circuit Bugatti du Mans JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Les 24h Motos ouvrent aussi la saison du championnat du monde d'endurance qui se disputera également sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique (du 2 au 5 juin), à Suzuka au Japon en août et au Castellet lors du centenaire du Bol d'or en septembre.

