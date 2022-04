24h Motos: la Yamaha-YART en pole au Mans pour la 3e année de rang

L'Autrichien Karel Hanika, au guidon de la Yamaha de l'équipe autrichienne YART, a décroché la pole position, lors des qualifications pour les 24H Motos, le 15 avril 2022 sur le circuit Bugatti du Mans JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

Le Mans (AFP) – Jamais deux sans trois, la Yamaha de l'équipe autrichienne YART pilotée par le trio Hanika, Fritz, Canepa, a été la plus rapide en qualifications vendredi sur le circuit Bugatti du Mans, et s'élancera, comme en 2020 et 2021, en pole position des 24H Motos samedi.