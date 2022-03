A travers la Flandre: Pogacar en découverte, van der Poel en revenant  

Paris (AFP) – Le vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, s'avance en terrain inconnu, mercredi, dans A travers la Flandre, une semi-classique qui attire aussi le Néerlandais Mathieu van der Poel, à quatre jours du Tour des Flandres.

Dans un va-et-vient d'engagements sur la période flandrienne, Pogacar et van der Poel arrivent quand le champion de Belgique Wout van Aert, vainqueur vendredi de l'E3 Classic, choisit de faire l'impasse. La confrontation entre "WVA" et "VDP" aura lieu seulement dimanche au Tour des Flandres, le principal rendez-vous de la quinzaine.

Mercredi, entre Roulers et Waregem (184 km, 13 côtes à franchir), Pogacar représente l'attraction principale tant le vainqueur du Tour, à l'aise en toutes circonstances, est attendu. Depuis ses débuts professionnels en 2019, le Slovène n'a jamais participé aux courses flandriennes, mais il a couru auparavant dans la catégorie espoirs Gand-Wevelgem (67e en 2017, 22e en 2018) et le Tour des Flandres (15e en 2018).

Après ses échecs précédents, l'équipe Quick-Step (sans le Danois Kasper Asgreen) aligne son sprinteur néerlandais Fabio Jakobsen et le Belge Yves Lampaert, double vainqueur de l'épreuve. Elle enregistre le retour de son "tracteur", le Belge Tim Declercq, qui avait été arrêté plusieurs semaines en raison d'un problème cardiaque.

"Le sprint d'un peloton est possible", prévient son directeur sportif Tom Steels. "Mais il y aura beaucoup d'attaques pendant la course", sur des routes sinueuses et souvent étroites, propices aux chutes.

Une ouverture pour les coureurs offensifs (van Baarle, Küng, Turgis, Kragh Andersen, Campenaerts) face aux sprinteurs (Jakobsen, Philipsen, Groenewegen, Kristoff, Coquard, Kooij, De Lie) sachant que le champion du monde 2019, le Danois Mads Pedersen, relève des deux catégories ?

