Accord "historique" pour l'égalité salariale femmes-hommes dans les sélections américaines de football

Tobin Heath (centre) célèbre avec d'autres joueuses de l'équipe nationale de football des Etats-Unis, lors d'un match contre le Mexique à East Hartford dans le Connecticut, le 1er juillet 2021 Maddie Meyer GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Washington (AFP) – La fédération américaine de football a annoncé mercredi avoir conclu un accord qualifié d'"historique" et de "premier du genre" avec les associations de joueurs et joueuses de ses sélections, qui formalise des salaires égaux entre l'équipe féminine et l'équipe masculine.