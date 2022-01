Accusé de viols, le footballeur français Benjamin Mendy relâché de prison

Chester (Royaume-Uni) (AFP) – En prison depuis plusieurs mois en Angleterre, le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, accusé de sept viols et d'une agression sexuelle, a été libéré vendredi et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès.

Le juge Patrick Thompson a décidé lors d'une audience devant la Crown Court de Chester (nord-ouest de l'Angleterre) de relâcher le champion du monde de 2018, qui était en détention provisoire depuis fin août.

Le joueur de 27 ans, qui a comparu vêtu d'un costume noir et d'une chemise blanche, va donc pouvoir sortir de la prison de haute sécurité pour hommes de Manchester où il avait récemment été transféré, dans l'attente de son procès. Ce dernier a été repoussé à l'été (27 juin au plus tôt) après avoir été initialement programmé le 24 janvier.

Une autre audience préliminaire a cependant été maintenue à cette date, où sa libération sera réexaminée.

En attendant, Benjamin Mendy devra résider à son domicile et remettre son passeport. Il n'a pas le droit de contacter les plaignantes.

Le défenseur français de Manchester Benjamin Mendy à l'échauffement avant un match de Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame le 22 octobre 2019 à Manchester Oli SCARFF AFP/Archives

L'international français est visé par sept chefs d'accusation de viol sur quatre femmes et un chef d'accusation d'agression sexuelle sur une cinquième, pour des faits qui s'étendraient entre octobre 2020 et août 2021.

- Coûteux transfert -

L'affaire avait démarré fin août quand le club de Manchester City avait annoncé la suspension du joueur sans autre explication.

La justice anglaise avait ensuite rapidement annoncé que le joueur avait été placé en détention provisoire après avoir été accusé de quatre viols - dont un commis quelques jours plus tôt, alors qu'il était en liberté conditionnelle - et une agression sexuelle, par trois femmes dont une mineure.

Ces premiers faits se seraient déroulés à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Trois autres inculpations pour viol sont ensuite venues se rajouter, portant le total à sept.

Lors de l'audience de vendredi, un autre homme, Louis Saha Matturie, sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha et dont les liens avec Mendy ne sont pas clairement établis, a également comparu.

L'homme de 40 ans, poursuivi jusqu'ici pour six viols et une agression sexuelle survenus entre mars et août 2021, voit désormais ses chefs d'accusation s'alourdir d'un viol et d'une agression sexuelle supplémentaire, a indiqué jeudi le procureur Ian Unsworth.

La demande de libération sous caution de M. Matturie, qui comparaîtra la semaine prochaine pour ces nouvelles charges, n'a elle pas encore été examinée.

Formé au Havre, révélé à Marseille et passé une saison par Monaco, Benjamin Mendy était devenu le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017 quand les Citizens avaient déboursé 52 millions de livres (environ 60 millions d'euros) pour s'attacher ses services.

Le défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy le 4 novembre 2018 en Premier League à domicile contre Southampton Paul ELLIS AFP/Archives

A son arrivée à City, où il lui reste un an et demi de contrat, il était considéré comme l'un des grands espoirs français et mondiaux au poste d'arrière gauche.

Mais la carrière du joueur de 27 ans a été freinée depuis quatre ans par des blessures.

La somme déboursée n'a jamais été justifiée, l'international passant plus de temps à l'infirmerie à soigner ses genoux et des ennuis musculaires qu'à taper dans un ballon, même s'il fait partie du groupe champion du monde en 2018 en Russie avec les Bleus (10 sélections).

Sa vie en dehors du terrain n'a pas toujours été exemplaire non plus, les impitoyables tabloïds anglais se délectant à l'automne 2020 de la saisie de sa Lamborghini, d'une valeur de plus de 500.000 euros, qu'il conduisait sans permis ni assurance.

Dans cette affaire, il a plaidé coupable et a été condamné à un peu plus de 1.000 euros d'amende.

Les faits qui lui sont désormais reprochés pourraient bien mettre un coup d'arrêt définitif à sa carrière. La peine maximale qu'il encourt, s'il plaide non coupable, est la perpétuité.

