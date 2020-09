CAN 2021: calendrier, résultats, classements des qualifications

9K partages

Le Camerounais Samuel Eto'o apporte le trophée remis à l'Algérie, qui a gagné la CAN 2019 en Egypte. Une Coupe d'Afrique des nations qui sera remise en jeu au Cameroun, lors de la CAN 2021. REUTERS/Sumaya Hisham

Texte par : RFI Suivre 8 mn

La 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) se déroulera finalement en janvier 2022 au Cameroun, en raison du Covid-19. Cinquante et un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la CAN 2021. On connaîtra tous les qualifiés à l’issue des 152 matches d’éliminatoires, organisés entre octobre 2019 et mars 2021. Voici le calendrier actualisé, les résultats et les classements de ces qualifications.