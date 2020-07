L’Ivoirien Salomon Kalou «Kalunho» à l’aventure à Botafogo

Courtesy of Botafogo

L’Ivoirien Salomon Kalou, libre depuis son départ du Hertha Berlin (Allemagne), s’est engagé jusqu'à fin 2021 avec le club brésilien de Botafogo. Il deviendra l’un des rares Africains à avoir évolué au Brésil.

Il y a quelques semaines, l’Ivoirien Yaya Touré était annoncé au Brésil. Mais c’est finalement un de ses ex-coéquipiers en équipe nationale, Salomon Kalou, qui évoluera la saison prochaine dans le championnat brésilien. L’attaquant âgé de 34 ans s’est en effet engagé pour une saison avec le mythique club de Botafogo. « Bienvenue, Kalou ! La star ivoirienne est le nouveau joueur de Botafogo ! », s’est enflammée la formation basée à Rio, qui a pourtant vu passer des mythes comme Amarildo, Bebeto, Brito, Carlos Alberto, Didi, Garrincha, Gerson, Jairzinho, Mario Zagallo et Valdo.

Premier Africain de l’histoire du club

S’il n’est pas le premier étranger à rejoindre la mythique « Estrela Solitária », Salomon Kalou semble en revanche être bel et bien le premier Africain à le faire. Botafogo a en tout cas décidé de capitaliser sur cette arrivée, lançant une page spéciale avec des produits estampillés Kalou et arborant le drapeau de la Côte d’Ivoire, comme des masques anti-Covid-19, des gobelets et des t-shirts.

L’intéressé, lui, s’est amusé de ce rebond, évoqué lors d’un live Instagram avec notre consœur Zineb El Houari. « Mon frère Gervinho, je te devance dans notre 2ème pays [le Brésil, Ndlr], a tweeté le champion d’Afrique 2015, qui avait disputé le Mondial 2014 au Brésil avec Garvais Yao Kouassi. Éléphant de Côte d’Ivoire connaît le tandem Gervinho-Kalhuno ».

L’ex-pensionnaire du Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas), de Chelsea (Angleterre) et du Losc Lille (France) étaient libres depuis la récente fin de son contrat avec le Hertha Berlin (Allemagne).

