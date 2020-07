Coronavirus: le championnta sud-africain censé reprendre

Les 57 derniers matches de la saison du championnat sud-africain de football vont pouvoir avoir lieu dans la province du Gauteng, bien que la région soit l'épicentre de la pandémie de coronavirus dans le pays, ont annoncé ce 13 juillet 2020 les autorités sportives. Le Gauteng est une province située dans le nord de l'Afrique du Sud et dont la majeure partie du territoire est occupée par deux des plus grandes villes du pays: Pretoria et Johannesburg. Le président de la Ligue de football, Irvin Khoza, a déclaré lors d'une conférence de presse à Johannesburg qu'il faudrait six semaines pour terminer la campagne 2019/2020. Une date pour la reprise pourrait être fixée le 18 juillet.