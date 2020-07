Le Cameroun refuse d’abriter la fin de la Ligue des champions

Le Cameroun n’organisera ni les demi-finales ni la finale de la Ligue des champions (C1), en septembre, sous forme de Final 4, comme l’espérait la Confédération africaine de finale. Douala devait abriter la finale de (C1) mais les autorités camerounaises ont renoncé à cet événement à cause de la pandémie de Covid-19.

La fin de la Ligue des champions 2019-2020 est censée se dérouler en septembre prochain, avec deux demi-finales et une finale sur terrain neutre. Mais la question est désormais de savoir où se jouera ce « Final 4 ». Alors que la fin de la Coupe de la Confédération, la petite sœur de la Champions League (C1), se tiendra au Maroc, la C1, elle, se retrouve sans domicile à deux mois de l’événement.

Le Cameroun, qui avait été désigné hôte de la finale à la mi-mars, a en effet renoncé à cet événement, à cause de la crise du coronavirus. Le président de la Fédération camerounaise, Seidou Mbombo Njoya, l’a officialisé ce 13 juillet 2020 : « J’ai fait connaitre à la CAF (Confédération africaine de football, Ndlr) que le gouvernement n’a pas marqué son accord pour l’accueil des demi-finales et finale de la Ligue des champions, en raison des risques sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 et les incertitudes sur l’évolution à court terme de cette pandémie. »

C’est un coup dur pour la Confédération africaine de football qui comptait justement sur Douala pour abriter également les demi-finales. Le Cameroun, qui sera le théâtre du CHAN 2020 en janvier 2021 et de la CAN 2021 en janvier 2022, a toutefois préféré céder sa place pour la fin de la Ligue des champions 2019-2020. Celle-ci pourrait se dérouler en Égypte ou en Tunisie. Pour rappel, les affiches des demi-finales seront Al Ahly (Égypte) – Wydad Casablanca (Maroc) et Zamalek (Égypte) – Raja Casablanca (Maroc).

