Djamel Belmadi et son épopée inoubliable avec l'Algérie lors de la CAN 2019

Le sélectionneur des Fennecs, Djamel Belmadi, est revenu dimanche 19 juillet sur le parcours de l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte à l’occasion du premier anniversaire du deuxième sacre des Verts.

« Cette épopée restera pour tout le monde, tous les Algériens, inoubliable. Avant toute chose, déjà pour le cartésien que je suis, dans l’aspect du résultat et dans l’aspect de l’objectif qui était le nôtre, connu de tout le monde avant cette Coupe d’Afrique, on s’est mis d’une certaine manière beaucoup de pression que j’estimais utile », raconte le sélectionneur national de l’Algérie dans un entretien accordé au site de la Fédération algérienne de football (FAF), diffusé dimanche 19 juillet.

La première victoire des Verts à la CAN remontait à 29 ans plus tôt, en mars 1990, à Alger. Entre les deux sacres, le meilleur résultat des une demi-finale lourdement perdue face à l’Égypte (0-4) en 2010.

Le stress de la qualification pour les demi-finales

Djamel Belmadi, qui avait choisi de faire la préparation de l’équipe au Qatar, a également évoqué les rencontres les plus marquantes disputées par l’Algérie, notamment la victoire de justesse contre la Côte d’Ivoire aux tirs aux buts. « Tout le monde était très heureux, mais il y avait ceux qui étaient un peu énervés, un peu stressés, Baghdad Bounedjah qui rate son penalty… Bref beaucoup de sentiments mitigés même s’il y a la qualification pour les demi-finales. Et là on explique aux joueurs qu’il faut passer par ça pour gagner une Coupe d’Afrique. Ça ne peut pas être linéaire, une Coupe des Nations c’est tout sauf un fleuve tranquille », explique celui qui a su redonner une âme conquérante à une équipe moribonde après le huitième de finale du Mondial 2014 au Brésil. Lors de la CAN 2015 et 2017, les Fennecs avaient largement déçu.

Après le Brésil et le départ de Vahid Halilhoidzic, l’équipe nationale n’avait jamais réussi à retrouver ses repères, et les sélectionneurs se sont succédés sans succès avec le Français Christian Gourcuff, le serbe Milovan Rajevac, le Belge Georges Leekens, l’Espagnol Lucas Alcaraz et enfin l’Algérien Rabah Madjer.

L'amour pour ses joueurs

Djamel Belmadi est aussi revenu sur la finale de la CAN remportée contre le Sénégal. « Une finale est faite pour être gagnée. Même si on avait des idées, des plans, des choses qu’on aurait voulu réaliser. Des fois c’est 100% de ce qu’on avait prévu qu’on réalise, des fois c’est 80%, des fois c’est 70% », a expliqué Belmadi. « Sur l’aspect par exemple de cadrer un joueur comme Sadio Mané, qui est un des plus grands joueurs au monde, et faire en sorte qu’il ne puisse pas s’exprimer comme il a l’habitude de le faire, c’était quelque chose d’indispensable. On a fait ça superbement », a estimé le sélectionneur.

Il n’a pas oublié de saluer les héros du titre : « Le rapport avec mes joueurs est pour moi l’essentiel de ce métier. Ces joueurs-là, je les aime. Tout simplement. On n’est pas allés en Égypte comme le petit poucet ou l’équipe qui est sortie au premier tour en 2017. On y est allés avec l’idée d’être valeureux, braves, ambitieux »

Djamel Belmadi avait pris les commandes des Verts en août 2018. Moins d’une année plus tard, l’Algérie, qui vivait le « hirak », devenait sous ses ordres championne d’Afrique. Désormais, le prochain défi de Belmadi est de qualifier l’Algérie pour le Mondial 2022 au Qatar.

