La Confédération africaine de football sanctionne le Raja Casablanca et le TP Mazembe

Texte par : RFI Suivre

Le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) s’est prononcé sur les incidentsqui ont émaillé le quart de finale retour de la Ligue des champions disputé le 7 mars dernier entre le TP Mazembe et le Raja Casablanca. Il a décidé de sanctionner les deux clubs. Avant la rencontre, une altercation avait notamment opposé le Marocain Iliass Hadad du Raja avec une partie du public des Corbeaux de Lubumbashi. La CAF a décidé d’imposer « une amende de 10 000 USD au Raja Club Athletic pour le comportement malheureux de ses joueurs qui a conduit à l’ébullition des spectateurs du TP Mazembe ». Et aussi de « lever la suspension provisoire d’Iliass Haddad et le mettre en garde pour son comportement antisportif ». Le TP Mazembe écope de la même amende « pour défaut de sécurité lors dudit match ».