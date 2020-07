Le Championnat marocain reprend ses droits

La Botola reprendra ses droits le lundi 27 juillet prochain après plus de quatre mois d’arrêt. Le Wydad Casablanca, champion en titre, menait la danse au moment de l'arrêt du championnat au Maroc le 14 mars, à cause du coronavirus.

Interrompus pour cause de coronavirus, plusieurs championnats majeurs africains sont sur le point de reprendre, comme au Maroc, lundi 27 juillet. Le Wydad Casablanca, champion en titre, menait la danse au moment de l'arrêt de son championnat le 14 mars, devant le FUS Rabat et le Mouloudia Oujda. Le Raja Casablanca, triple champion d'Afrique, 6e seulement mais avec 5 matches de moins, va de son côté commencer son opération remontée face à Difaa el Jadidi. La Tunisie emboitera le pas au Maroc le 2 août et sera suivi de l’Égypte le 6 août.

Deux matches par semaine pour chaque club

C’est en juin que le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous, avait annoncé la reprise des entrainements et la date de reprise des matches des championnats. En application des recommandations du conseil de l’International Football Association Board (IFAB), les clubs pourront effectuer cinq changements lors d’un seul match au lieu de trois autorisés précédemment. Les joueurs auront droit à une « pause de rafraîchissement » toutes les 30 minutes a indiqué la Fédération. Tous les matches se joueront de nuit (18 h, 20 h, 22 h), à huis clos et tous les jours sauf les lundis. Chaque club disputera deux rencontres par semaine.

Début juillet, les joueurs de D1 et D2 ont pu reprendre l’entraînement par groupes de 5 sur un demi-terrain après avoir subi un test de dépistage au Covid-19. Fin juin, Le Maroc avait entamé un déconfinement progressif, qui s’était accéléré avec la réouverture des cafés, hôtels, restaurants et salles de sport.

Tous les championnats nationaux, sauf celui du Burundi, s'étaient arrêtés à la mi-mars. Depuis, seuls les footballeurs de Zambie ont repris le chemin des stades. Les responsables du football africain sont convaincus qu'ils peuvent reprendre, à huis clos, en respectant des protocoles sanitaires stricts.

La Botola 1 fait partie des cinq plus grands championnats du continent africain avec l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Tunisie et l’Algérie. Une partie des stades marocains avaient abrité le Championnat d’Afrique des nations en 2018.

Le coup d’envoi de la saison 2020-2021 au Maroc se fera le 16 octobre 2020.

