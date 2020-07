La Fifpro suspend l'Association des footballeurs ivoiriens après son refus de soutenir Didier Drogba

La Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (Fifpro) a suspendu l'Association des footballeurs ivoiriens (AFI) après son refus de soutenir la candidature de Didier Drogba pour la tête de la fédération ivoirienne de foot (FIF). « Nous, Philippe Piat, président de la Fifpro, et Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la Fifpro, prononçons la suspension de l'Association des footballeurs ivoiriens avec effet immédiat », annonce la Fifpro dans un courrier daté de mercredi 22 juillet adressé au président de l'AFI Cyrille Domoraud, indiquant que son « intervention exceptionnelle » est motivée par un cas d’« extrême urgence ». Cette suspension a été décidée après la décision de l'AFI le 13 juillet de ne pas parrainer Didier Drogba pour qu'il se présente à la présidence de la FIF, lors de l'élection du 5 septembre prochain. L'AFI a accordé son parrainage à Idriss Diallo, actuel vice-président de la FIF, ce qui risque d'éliminer l'ex-attaquant star de Chelsea et Marseille de la course à la présidence, puisqu'il n'a obtenu jusqu'à présent aucun parrainage. Sur les cinq groupements pouvant parrainer un candidat, quatre ont déjà fait leur choix, et seule l'Amicale des médecins doit encore annoncer son choix. Dans sa lettre, la Fifpro juge que la « décision inique » de l'AFI est susceptible « d'impacter négativement, en Côte d'Ivoire et au-delà, la défense des footballeurs, objectif prioritaire de la Fifpro et de ses membres ». « La suspension prononcée signifie que l'AFI perd immédiatement tous ses droits de membre de la Fifpro, et notamment ses droits aux revenus », précise le courrier.