Le Camerounais Christian Bassogog positif au Covid-19

Texte par : RFI Suivre

Le Camerounais Christian Bassogog, vainqueur de la CAN 2017, partie jouer pour le Henan Jianye en Chine, est devenu vendredi 31 juillet le deuxième cas confirmé positif au Covid-19 du championnat, après le Belge Marouane Fellaini au printemps. L'attaquant âgé de 24 ans est asymptomatique mais reste hospitalisé à Canton (sud), ont indiqué les autorités sanitaires de la ville. Bassogog étant en quarantaine depuis son retour en Chine mi-juillet en provenance du Cameroun. À son retour, Bassogog avait d'abord été testé négatif, ont expliqué les autorités sanitaires. Mais il a été testé à deux autres reprises, avec à chaque fois un résultat positif. « Plus la situation est difficile, plus on va loin! Allez Bassogog! On t'attend », a écrit en soutien son club sur Weibo, l'équivalent de Twitter en Chine, après la défaite 4-3 face au Jiangsu Suning pour leur premier match de la saison.