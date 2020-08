Un doublé d'Aubameyang offre la Coupe d'Angleterre à Arsenal

Rapidement menés 1-0 par Chelsea en finale de la Coupe d'Angleterre samedi 1er août, les Gunners ont renversé la vapeur grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Le capitaine d'Arsenal a signé un doublé qui permet à son équipe de remporter ce trophée pour la 14e fois et de se qualifier pour la prochaine Ligue Europa.

Il y a deux semaines, Manchester City avait déjà goûté à la formule spéciale Aubameyang à Wembley, en demi-finale de la Coupe d'Angleterre 2019-2020. Le Gabonais avait inscrit deux buts pour éliminer les Cityzens. Ce samedi 1er août, en finale, toujours à Wembley, Chelsea a pris le même tarif.

Un nouveau doublé pour « PEA »

Dans un stade quasi désert, coronavirus oblige, ce sont pourtant les Blues qui ont frappé les premiers grâce à l'Américain Christian Pulisic (5e). Un avantage qui n'a pas duré longtemps. Un peu plus tard, les capitaines des deux équipes se sont retrouvés à la lutte dans la surface de réparation de Chelsea, et César Azpilicueta s'est mis à la faute sur Pierre-Emerick Aubameyang. Sans trembler, l'attaquant a transformé son penalty et égalisé (28e).

En seconde période, l'ancien buteur du Borussia Dortmund a fait plier l'arrière-garde de Chelsea. Face à Kurt Zouma, l'attaquant a réalisé un dribble parfait pour se retrouver face à Willy Caballero. Et d'un ballon parfaitement piqué, « PEA » a inscrit le but du 2-1 (67e). Les Blues n'ont pu s'en relever, encore moins après le deuxième carton jaune synonyme de carton rouge reçu par Matteo Kovacic (73e).

Arsenal européen, Chelsea quasi condamné à une saison sans titre

Sorti en 16es de finale de la Ligue Europa et au 3e tour de la League Cup, seulement 8e en championnat, Arsenal termine cette saison 2019-2020 spéciale sur une bnne note. En remportant sa 14e Cup (record amélioré devant les 12 victoires de Manchester United), le club de Mikel Arteta s'assure une place en Ligue Europa la saison prochaine.

Pour Chelsea, en revanche, cette saison restera blanche, à moins d'un exploit énorme en Ligue des champions. La route du Final 8 au Portugal passe d'abord par un défi immense : remonter une défaite 0-3 contre le Bayern Munich en 8es de finale retour le 8 août.

