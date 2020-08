Algérie: Saïd Amara, ancien joueur de l'équipe du FLN, est mort

Texte par : RFI Suivre

Le site spécialisé DZFoot a rapporté, dimanche 2 août, la mort de Saïd Amara, ancien joueur de la sélection du Front de libération nationale algérien dans les années 1960. Il était âgé de 87 ans et comptait parmi les huit derniers joueurs du FLN encore en vie. Milieu offensif prolifique, Saïd Amara était passé par le championnat de France, notamment à Strasbourg, Béziers et Bordeaux. En tant que joueur, il remporta la Coupe d'Algérie avec le MC Saïda en 1965, et joua aussi au JSM Tiaret. Enfin, il dirigea la sélection nationale algérienne à deux reprises, dans les années 1960-1970.