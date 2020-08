Algérie: François Ciccolini nommé entraîneur de l'USM Alger

Un nouveau staff technique a été nommé à la tête de l'USMA. Le club d'Alger s'est séparé de Mounir Zeghdoud et a annoncé, mercredi 5 août, que François Ciccolini le remplaçait au poste d'entraîneur. Le coach français sera assisté de Benaraibi Bouziane en tant qu'entraîneur-adjoint, de Mohamed Benhamou en tant qu'entraîneur des gardiens, de Nicolas Baup en tant que préparateur physique et de Sylvain Matrisciano en tant que responsable de la formation et entraîneur des U21. Âgé de 58 ans, François Ciccolini a déjà officié une fois brièvement en Algérie, à la JS Kabylie pendant deux mois fin 2014.