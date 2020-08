Mercato: Axel Disasi, le roc congolais débarque à Monaco

L'AS Monaco a annoncé, vendredi 7 août, le recrutement d'Axel Disasi en provenance du Stade de Reims, pour une somme avoisinant les 15 millions d'euros. À 22 ans, et après une excellente saison chez les Rémois, l'athlétique défenseur débarque en Principauté pour franchir un nouveau cap.

Il a compté pour beaucoup dans la bonne saison réalisée par le Stade de Reims en championnat lors de cette saison 2019-2020 écourtée. Si les Rémois ont terminé à la 6e place, synonyme de billet pour le deuxième tour de qualification de la prochaine Ligue Europa, avec en prime le statut de meilleure défense (21 buts encaissés en 28 matches joués), c'est parce qu'ils ont pu compter sur Axel Disasi. Désormais, c'est à Monaco que l'intéressé va poursuivre sa route.

« Poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées »

Le joueur était convoité, notamment en Premier League, mais c'est bien l'ASM qui a obtenu sa signature vendredi 7 août. Le défenseur, âgé de 22 ans, a paraphé un contrat de cinq années avec le club monégasque, et après une seule année en Ligue 1 (il était apparu très épisodiquement en 2018-2019 avant d'être promu titulaire en 2019-2020). Le montant de son transfert n'a pas été dévoilé par Reims et Monaco, mais selon plusieurs titres de presse, il a coûté 15 millions d'euros (dont 2 millions d'euros sous la forme de bonus) à l'ASM.

« Je suis ravi de m’engager avec l’AS Monaco. Il s’agit pour moi d’une très belle opportunité de démontrer mes qualités au plus haut niveau et de poursuivre ma progression dans un club aux ambitions élevées », a déclaré Axel Disasi au site officiel des Rouge et Blanc.

Ex-international français U20 et néo-international congolais

Formé et passé pro au Paris FC, le défenseur d'1,90m avait rejoint Reims en 2016. Sur la saison 2019-2020, il a été omniprésent, jouant l'intégralité des 27 premières journées et ne manquant que la 28e en raison d'une blessure à un mollet. Ses performances ont fini par éveiller l'intérêt de la sélection des Léopards, Axel Disasi disposant de la nationalité française et de la nationalité congolaise. Début mars, Christians Nsengi Biembe l'avait d'ailleurs préselectionné pour la première fois pour les matches qualificatifs de la CAN 2021 contre l'Angola. Deux rencontres qui furent finalement annulées en raison de la pandémie de coronavirus.

Ancien international français des moins de 20 ans, Axel Disasi arrive dans un effectif pléthorique où l'on dénombre pas moins de 10 défenseurs centraux. Mais le mercato devrait voir l'AS Monaco procéder à un « régime » avec bon nombre de départs. Et il serait surprenant que le club désormais coaché par le Croate Niko Kovac laisse de côté un joueur performant, convoité et qui a coûté une belle somme.

