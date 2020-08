Joël Tagueu, le Camerounais qui revient de loin

Le Camerounais Joël Tagueu revient de loin dans tous les sens du terme. Du Brésil, tout d’abord, qu’il a laissé derrière lui, après une quasi-décennie passée au pays de Pelé, pour s’engager définitivement au Maritimo (Portugal) ce 7 août 2020. Et au sens figuré, cet attaquant de 26 ans ayant dû renoncer à sa première Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) à cause d’une anomalie cardiaque.

« Très heureux de continuer avec du vert-rouge sur la poitrine jusqu’en 2022 ! » Joël Tagueu, attaquant âgé de 26 ans, peut avoir le sourire. Ce 7 août 2020, il vient de s’engager définitivement avec le club de première division portugaise, Maritimo. Jusqu’à présent il y avait évolué sous forme de prêt, notamment lors des saisons 2017-2018 et 2018-2019. Mais, entre-temps, la carrière du « Lion Indomptable » a subi un coup d'arrêt.

Anomalie cardiaque

Il y a un an, alors que l’intéressé s’apprêtait à vivre sa première Coupe d’Afrique des nations avec le Cameroun, le verdict était tombé : « Le médecin des Lions Indomptables a détecté chez l'attaquant Joël Tagueu, un des 23 de l'effectif de Clarence Seedorf pour la CAN 2019, une anomalie d'implantation d'une artère coronaire, avec un risque avéré de mort subite. »

Le natif de Nkongsamba (ouest du Cameroun) avait donc été écarté de la liste finale pour le tournoi. Un crève-cœur, sur le moment. « Je me sens triste et à la fois content, expliquait-il au micro de la Fédération camerounaise. Triste parce que je ne vais pas pouvoir participer à la Coupe d’Afrique des nations, ce qui pour moi était un rêve. Mais on m’a détecté une anomalie au niveau des artères coronaires. […] Et content parce que cette anomalie a été détectée. Si ça n’avait pas été détectée et que j’avais disputé la CAN, peut-être que quelque chose me serait arrivé. On ne sait jamais »...

Dans un pays encore traumatisé par la mort sur un terrain de football de Marc-Vivien Foé, on ne plaisante pas avec ce genre de menaces. La bonne nouvelle, c’était que le problème en question était curable. Joël Tagueu s’est donc fait opérer avec succès, quelques jours plus tard, avant d’épouser celle qui partageait sa vie depuis plusieurs années.

Le Samuel Eto’o du Brésil

C’est au Brésil que Joël Tagueu a été suivi et traité médicalement. Rien d’étonnant à cela. Le Camerounais y a fait l’essentiel de sa carrière. Il a atterri au pays de Pelé, dès 2009, où il a notamment porté les maillots de Cruzeiro, Santos et Botafogo. Des clubs mythiques où il a gagné plusieurs surnoms évocateurs : « le cruel », le « matador camerounais » ou même « Eto’o »…

Joël Tagueu est ainsi un des très rares Africains à avoir évolué dans l’élite brésilienne, et ce bien avant l’Ivoirien Salomon Kalou. Prêté plusieurs fois par Cruzeiro, depuis 2015, le buteur aspirait à revenir en Europe, où il a finalement passé peu de temps. Et c’est donc sur la grande île de Madère qu’il tentera de reprendre le fil de sa carrière atypique. « Je suis un attaquant et j'espère faire toujours de mon mieux pour être parmi les meilleurs attaquants du football portugais, a-t-il indiqué à la chaîne de télévision du Maritimo. Collectivement, je veux aider l'équipe à atteindre ses objectifs et cela signifie assurer le classement afin de se qualifier pour les compétitions européennes ». Et, pourquoi pas, convaincre le nouveau sélectionneur des « Lions Indomptables », le Portugais Toni Conceição, de lui donner sa chance, en vue de la prochaine CAN, qui aura lieu en janvier 2022 au Cameroun…

