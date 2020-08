Le Togolais Kodjovi Obilalé a reçu une aide financière de la CAF

Le Togolais Kodjovi Obilale. Hugo Moissonnier / RFI

Kodjovi Obilalé, grièvement blessé lors de l’attaque contre le bus de l’équipe du Togo survenue à Cabinda avant la CAN 2010 en Angola, a reçu une aide financière de la part de la Confédération africaine de football (CAF). L’ex-gardien de but a touché 10.000 dollars US. Cette somme devrait l’aider un peu dans son projet Agrofoot, centré sur l’agriculture durable. « Lorsque j’étais passé au Caire [où se trouve le siège de l’instance, Ndlr], la CAF avait promis de m’aider dans mes activités agricoles, explique l’intéressé. Je voulais les remercier parce qu’ils m’ont envoyé une lettre avec un chèque ». Lors des derniers Trophées de la CAF, l’ancien portier avait reçu un prix spécial pour son courage et sa reconversion.