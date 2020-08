Covid: où en sont les championnats nationaux africains?

Où en sont les championnats nationaux de football en Afrique, cinq mois après l’interruption quasi-totale de toutes les compétitions sur le continent à cause du coronavirus ? Seule une dizaine de ligues ont repris, tandis que les deux tiers des pays ont décidé d’arrêter définitivement ou d’annuler la saison 2019-2020. Tour d’horizon, à la date du 14 août.

1 - LA SAISON EST ALLÉE À SON TERME

Au Burundi, le Championnat et la Coupe nationale sont allés à leurs termes. Les dirigeants du foot burundais ont toujours affiché leur différence, refusant de stopper la Primus Ligue (remportée par le Messager de Ngozi), à cause de la Covid-19. Les Burundais ont donc été les premiers à mener leurs compétitions jusqu’au bout, malgré le contexte sanitaire.

La Tanzanie est donc officiellement le premier championnat national stoppé à cause de la Covid-19 à avoir repris, le 13 juin. Très largement en avance en tête du classement, le Simba SC a été champion. La saison a pris fin le 26 juillet.

L’Afrique de l’Est est décidément la sous-région la plus velléitaire puisque la Somalie a aussi relancé son championnat, le 18 juin. Un Championnat glané par le Mogadishu City Club.

Les compétitions ont également redémarré aux Seychelles, début juillet et à huis-clos. Et c’est le Foresters FC qui en a profité pour être sacré.

2 - LA SAISON A REPRIS

En Afrique du Sud, l’ABSA Premiership a redémarré le 11 août, après exactement cinq mois d’interruption.

À Djibouti, le retour s’est bien produit fin-juillet, comme l’avait annoncé la Fédération.

En Égypte, malgré un contexte sanitaire très délicat, Pyramids FC a rouvert le bal de la Premier League en dominant Tanta 3-0. Al Ahly est d’ores et déjà très bien parti pour être champion, avec une très large avance comptable sur son dauphin.

Au Maroc, la lutte pour le titre s’annonce bien plus serrée. Une Botola qui a fêté son comeback le 10 août avec une victoire 3-2 du Wydad Casablanca face à Khouribga.

En Tunisie, les 17e, 18e et 19e journée ont eu lieu, depuis le 1er août.

Le Championnat de Zanzibar a aussi repris les affaires, le 1er juillet. On en est à la 20e journée sur 24.

3- LA SAISON EST DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉE

En Algérie, après une large consultation de ses acteurs, le football a décidé d’arrêter les frais, décernant le titre à Belouizdad. Il faut dire que le gouvernement n’était pas favorable à une reprise…

Le Cameroun a décidé de tout arrêter, ce qui a fait le bonheur du PWD Bamenda champion national pour la première fois de son histoire.

Au Congo-Brazzaville, l’AS Otoho a été sacrée, profitant d’un classement figé.

Au Congo-Kinshasa, même situation où c’est Mazembe qui a vu son nom inscrit au palmarès.

En Côte d’Ivoire, la Fédération en pleine crise a pris son temps pour décerner le titre au Racing Club Abidjan et arrêter la saison de Ligue 1, interrompue après 20 journées.

Au Kenya, la situation reste complexe. Le président de la Fédération (FKF) a décrété la fin prématurée du Championnat et le sacre de Gor Mahia sans l’aval de la Ligue. Les deux instances sont en conflit depuis plusieurs semaines. La FKF escompte un démarrage de la saison 2020-2021 en octobre.

Au Rwanda, l’APR est champion. Heroes FC and Gicumbi FC sont relégués.

Enfin, le cas de la Zambie est définitivement à part. La Super League a repris mi-juillet avant de s’arrêter prématurément et définitivement, début juillet. Le contexte sanitaire était devenu trop incertain. Nkana a été sacré champion.

Autres pays : Botswana, Lesotho, Ouganda, Togo

4 - LA SAISON EST ANNULÉE

En Angola, on a décidé dès le 30 avril de l’annulation de la Girabola. Petro atletico n’est pas sacrée champion mais représentera son pays en Ligue des champions, avec le Primeiro de Agosto.

Le Burkina Faso a emboîté le pas, quelques jours plus tard. Pas de champion pour l’exercice 2019-2020.

Le Bénin a pris son temps, avant de trancher, le 29 juin.

En Centrafrique, tout a été annulé alors que la saison était pourtant quasiment arrivée à son terme.

Au Gabon, les décideurs ont longtemps hésité, penchant en faveur d’une reprise. Avant de jeter l’éponge le 9 juillet dernier.

La Guinée a décidé de tout figer : ni montées, ni relégations.

Le Niger a également opté pour une saison blanche.

Le Nigeria a préféré stopper les frais et miser sur le début de la saison 2020-2021 en septembre ou octobre prochain.

Au Sénégal, on a travaillé en vue d’une reprise au mois de novembre, avant de faire un virage à 180 degrés, la situation restant incertaine. Teungueth, FC leader avant la suspension de la saison, représentera le pays en Ligue des champions.

Autres pays : Cap-Vert, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, Liberia, Libye*, Maurice, Sierra Leone, Soudan du Sud

5 - LA FIN DE SAISON EST REPORTÉE

À Madagascar, la reprise de l’Orange Pro League, fixée un temps au 20 août, semble de moins en moins probable. Les acteurs du ballon rond devraient se décider avant la fin du mois.

Au Mali, c’est décidé, on rejouera à partir du 21 août. On disputera la dernière journée de la saison régulière, avant d’enchaîner avec une phase finale.

En Mauritanie, les joueurs seront à nouveau sur les pelouses de la Super D1 à compter du 4 septembre. Les matches se disputeront à huis-clos.

Au Soudan, la Fédération est déterminée à reprendre ce 15 août mais la ministre des Sports s’y oppose. Qui aura le dernier mot ?

Autres pays : Eswatini, Malawi, Tchad, Zimbabwe*

6 - PAS ENCORE DE DÉCISIONS DÉFINITIVES

En Namibie, aucune décision n’a été annoncée concernant le sort de la saison 2020 mais il y a peu de doutes à avoir à son sujet : non seulement celle-ci n’avait pas encore commencé, mais en plus la Ligue professionnelle a été exclue de la liste des membres de la Fédération. Encore des ennuis en perspective…

Autres pays : Mozambique*, Sao Tomé et Principe*

*En Libye, au Mozambique, en Namibie, à Sao Tomé et Principe et au Zimbabwe, le championnat n’avait pas repris avant la crise du coronavirus.

**Informations non-communiquées concernant l'Érythrée et la Guinée-Bissau.

