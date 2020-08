Le Marocain Nayef Aguerd à Rennes (France)

Rennes et Dijon ont annoncé vendredi le transfert du défenseur central et international marocain Nayef Aguerd, engagé pour quatre ans par le club breton, qui a fait de la défense une priorité de son recrutement. Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais a été estimé dans la presse à plus de 5 millions d'euros. Le joueur de 24 ans, au gabarit longiligne (1,88 m), a évolué au FUS Rabat avant d'arriver en 2018 à Dijon, où il a été salué pour ses qualités de relance et sa vision du jeu.