L’international guinéen François Kamano quitte Bordeaux

RFI

L'attaquant international guinéen de Bordeaux François Kamano s'est engagé pour quatre ans avec le Lokomotiv Moscou, a annoncé ce lundi 17 aout le club moscovite. Kamano, 24 ans, formé à Bastia, avait rejoint Bordeaux en 2016. En quatre saisons en Gironde, il a disputé 139 matches au total et inscrit 30 buts. L'international guinéen (32 sélections) avait émis le souhait de partir début 2019 mais les nouveaux dirigeants américains de Bordeaux n'avaient pas répondu favorablement aux demandes de Monaco, du Torino et de Krasnodar. Confronté à plusieurs blessures et utilisé principalement comme piston droit la saison dernière par l'entraîneur portugais Paulo Sousa, son rendement avait baissé (11 matches de L1, 1 but). Son départ à un an de la fin de son contrat au Lokomotiv Moscou, qui disputera cette saison la Ligue des champions, devrait rapporter autour de 5 millions d'euros aux Girondins selon les médias spécialisés.